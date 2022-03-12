Продовольственная опасность: как война России против Украины угрожает всему миру?

Украина является мировым лидером по экспорту зерновых, подсолнечного масла, меда, курятины и других продуктов питания. Каждая пятая тонна украинской пшеницы идет на выпечку хлеба и хлебопродуктов в странах Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Двадцать процентов экспортируемой кукурузы кормит животноводство и птицеводство Италии, Испании и Португалии.

Если российское вторжение будет продолжаться, это сделает невозможным их производство и экспорт. Более того, совокупный объем экспорта зерновых Украины и России составляет около 29% мирового рынка. Однако обе страны не могут его обеспечивать: мы – из-за войны, которую развязал на украинской территории оккупант, Россия – из-за примененных к ней санкций.

Насколько критична ситуация и не спровоцирует ли она в результате обвал глобальных рынков продовольствия?

Защищенность жизненных интересов гражданина, в частности беспрепятственный доступ к продуктам питания является гарантированным приоритетом любой страны мира. Украина, как и другие цивилизованные государства мира, создает на своем национальном уровне все условия для обеспечения потребностей населения доступностью продовольствия, качеством и безопасностью продукции и свободного доступа к природным ресурсам. К сожалению, для России убережение человечества от голода оказалось неактуальной задачей.

Украина является мировым лидером по производству и экспорту зерновых, зернобобовых и масличных культур и занимает топовые позиции в структуре импорта таких стран, как Китай, Египет, Индонезия, страны ЕС, Турция, Пакистан, Бангладеш, Марокко, Тунис, Саудовская Аравия, Корея, Ливия и другие. Урожай 2021 года был рекордным и достиг более 106 млн. тонн. Другие топовые позиции нашего экспорта – подсолнечное масло, мед, курятина.

На рынок уже сейчас оказывают влияние неопределенная политическая ситуация и поставки продукции в портах Черного моря. Как пример, по информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) , только за последние недели индекс цен на зерновые увеличился на 3%, в частности, стоимость пшеницы выросла на 2,1% по сравнению с прошлым месяцем. При дальнейшем военном вторжении России о производстве и экспорте продуктов питания из Украины можно будет забыть вообще.

Забыть можно будет и о российском продовольственном экспорте. Применяемые к России санкции делают невозможным заключение ею внешнеэкономических контрактов, так что вскоре без ее зерновых останутся как минимум 123 страны мира. То, что нападением на Украину Россия навредила сама себе, кажется справедливым, но в то же время агрессор ставит под угрозу продовольственную безопасность всего мира: совокупный объем экспорта зерновых двух стран составляет около 29% мирового рынка и война не позволит его обеспечить. При нестабильности мировых климатических условий трудно спрогнозировать уровень урожая в странах-партнерах, которые имеют также значительную долю на рынке продовольствия и не смогут полностью заменить украинский рынок.

Ситуация может спровоцировать обрушение глобальных рынков продовольствия. Из-за российской агрессии цивилизованный мир не сможет достичь Целей устойчивого развития ООН , в том числе одной из них - "Преодоление голода". Проблемы будут заключаться не только в удорожании продовольствия, но и в его физическом недостатке. Трудно даже спрогнозировать, какими последствиями это может обернуться и какие социальные проблемы приведут.

Какие меры сейчас принимает Украина?

Чтобы сбалансировать внутреннюю потребность в продуктах питания в Украине, Правительство запретило экспорт в другие страны крупного рогатого скота, мяса из него и съедобных субпродуктов, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара и соли. На экспорт пшеницы, кукурузы и мяса кур внедрены автоматические экспортные лицензии. Остальные виды аграрной продукции можно свободно экспортировать.

Такие ограничения являются законодательными инструментами регулирования , которые применяются при значительном нарушении равновесия относительно определенных товаров на внутреннем рынке, имеющих важное значение для жизнедеятельности Украины. Таким образом наша страна обеспечивает себя продовольствием во время войны. При уведомлении соответствующего комитета Всемирной торговой организации о внедрении таких инструментов в течение 60 дней эти действия не противоречат нормам международных обязательств в рамках соглашений Европейского союза и ВТО.

Несмотря на войну, украинцы готовятся к началу посевной кампании, которая находится под большой угрозой. Участники агропродовольственного рынка определяют 1 апреля как "точку невозвращения" - это критическая дата для начала весенне-полевых работ.

По прогнозам экспертов BRDO, с учетом переходных остатков и при возможности засеять хотя бы 30% площадей Украины, наше государство сможет обеспечить потребность во внутреннем потреблении. Однако нехватка ресурсов (в первую очередь горюче-смазочных материалов, которые аграрии передали на обеспечение военных действий), отсутствие поставок средств защиты растений и удобрений, семенного материала, проблемы с логистикой, удорожание ресурсов, нехватка работников, отсутствие физической возможности проводить полевые работы могут привести к продовольственному кризису, особенно в странах с низким уровнем дохода, поставщиком продовольствия для которых рынок Украины.

Мы призываем цивилизованные страны мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы остановить военную агрессию России против Украины. На стабильную работу нашего агропромышленного комплекса рассчитывает весь мир, а мы на его поддержку.

Наконец, очень важны болезненные экономические санкции и тотальная изоляция России на международной арене. В частности, отреагировать и исключить Российскую Федерацию из членов организации орган ООН, который мы уже упоминали в этом тексте — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Основной задачей ФАО является борьба с голодом, а значит, в ее рядах не место стране, представляющей угрозу продовольственной безопасности мира.