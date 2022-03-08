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Российские оккупанты захватили бердянскую радиостанцию

Российские оккупанты захватили бердянскую радиостанцию
Фото: bestradio.fm

Сегодня, 8 марта, российские оккупационные войска захватили радиостанцию "Азовская волна" (город Бердянск, Запорожская область).


 

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной госадминистрации.

Как заявил исполняющий обязанности городского головы Бердянска Александр Свидло, в результате захвата радиостанции в городе может начаться распространение российской пропаганды.

"Предупреждаем всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропагандистского и антиукраинского характера. Знайте, это дезинформация и манипуляции. Бердянск – это Украина!"  подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что российские войска захватили все административные здания в городе Бердянск.

В ходе захвата города погиб один человек (охранник предприятия "Бердянские жатки"), еще один человек получил ранения.

Во время атаки на Бердянск в городе была повреждена телевизионная вышка, в результате чего было прекращено ТВ-вещание. 

Напомним, 4 марта в оккупированном Херсоне через приставку Т2 оккупанты начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала.

Автор:
Дмитрий Нарожный