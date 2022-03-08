Російські окупанти захопили бердянську радіостанцію

Сьогодні, 8 березня, російські окупаційні війська захопили радіостанцію "Азовська хвиля" (місто Бердянськ, Запорізька область).

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації.

Як заявив виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло, внаслідок захоплення радіостанції у місті може початися поширення російської пропаганди.

"Попереджаємо всіх городян, що можливе поширення окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру. Знайте, це дезінформація та маніпуляції. Бердянськ – це Україна!" – наголосив мер.

Раніше повідомлялося, що російські війська захопили усі адміністративні будівлі у місті Бердянськ.

У ході захоплення міста загинула одна людина (охоронець підприємства "Бердянські жниварки"), ще одна людина отримала поранення.

Під час атаки на Бердянськ у місті було пошкоджено телевізійну вежу, внаслідок чого було припинено ТБ-мовлення.

Нагадаємо, 4 березня в окупованому Херсоні через приставку Т2 окупантипочали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.