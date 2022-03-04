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Категория
Общество
Дата публикации

Оккупанты включили в Херсоне 24 российских телеканала

Оккупанты включили в Херсоне 24 российских телеканала
В Херсоне начали транслировать российскую пропаганду. Фото: скриншот YouTube

Сегодня утром, 4 марта, в Херсоне через приставку Т2 оккупанты начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала.

Как сообщает “Суспильне”, сейчас в областном центре на телеканале UA:Херсон транслируется всеукраинский марафон. 

По информации издания, остальные региональные каналы не работают.

Аналогичная ситуация наблюдается и в районах Херсонской области.

Напомним, 3 марта российские военные полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации.

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что областной оперативный штаб продолжает работать.

При этом он подчеркнул, что область ждет гуманитарной помощи.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в Херсоне может произойти гуманитарная катастрофа. 

Автор:
Дмитрий Нарожный