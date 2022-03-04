Окупанти включили у Херсоні 24 російські телеканали

Сьогодні вранці, 4 березня, у Херсоні через приставку Т2 окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.

Як повідомляє “Суспільне”, зараз в обласному центрі на телеканалі UA: Херсон транслюється всеукраїнський марафон.

За інформацією видання, решта регіональних каналів не працюють.

Аналогічна ситуація спостерігається у районах Херсонської області.

Нагадаємо, 3 березня російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської облдержадміністрації.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що обласний оперативний штаб продовжує працювати.

При цьому він підкреслив, що область чекає на гуманітарну допомогу.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що у Херсоні може статися гуманітарна катастрофа.