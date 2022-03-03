Здание Херсонской ОГА занято россиянами, но администрация продолжает работать

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявляет , что российские военные полностью заняли здание Херсонской ОГА.

"Рашисты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Но мы не оставили исполнения своих обязанностей", — сообщил Лагута.

По его словам, областной оперативный штаб продолжает работать.

Также он подчеркнул, что область ждет гуманитарной помощи.

Напомним, мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в Херсоне может произойти гуманитарная катастрофа. Мэр требует "зеленого коридора" для вывоза раненых и убитых.

Местные жители сообщают о массированных обстрелах города и просят "зеленый коридор" для беженцев.

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