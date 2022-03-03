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Здание Херсонской ОГА занято россиянами, но администрация продолжает работать
Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявляет, что российские военные полностью заняли здание Херсонской ОГА.
"Рашисты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Но мы не оставили исполнения своих обязанностей", — сообщил Лагута.
По его словам, областной оперативный штаб продолжает работать.
Также он подчеркнул, что область ждет гуманитарной помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в Херсоне может произойти гуманитарная катастрофа. Мэр требует "зеленого коридора" для вывоза раненых и убитых.
Местные жители сообщают о массированных обстрелах города и просят "зеленый коридор" для беженцев.
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