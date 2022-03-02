Мэр Херсона требует "зеленого коридора": в городе возможна гуманитарная катастрофа

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в Херсоне может произойти гуманитарная катастрофа. Мэр требует "зеленого коридора" для вывоза раненых и убитых.

Об этом Игорь Колыхаев сообщил в Facebook.

"Вниманию всех СМИ — херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу, прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, провоза в города медикаментов и продуктов питания. Без этого город погибнет", — отметил мэр Херсона.

Мэр подчеркнул, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками.

"Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы", — добавил мэр Херсона.

Местные жители сообщают о массированных обстрелах города и просят "зеленый коридор" для беженцев.

"Обстреливают дома, ТРЦ, школы, мирные районы и жителей. По ТВ показывают, что все под контролем, это ложь! Убивают людей, подвалы — это будущая братская могила, нас некому защитить... Сделайте нам "зеленый коридор", спасите нас, пока идут переговоры и что-то решается, люди умирают, мы умоляем, эвакуируйте нас, уважаемый президент", — взывает в соцсети местная жительница, мать двухмесячного ребенка.

Кроме того, в Херсоне неизвестные призывают людей выходить на улицы под видом раздачи хлеба, это может быть провокация оккупантов, подчеркивают в Херсонской облагосадминистрации.

"Херсон. Сейчас в городе неизвестные на автобусах из громкоговорителя призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба", — говорится в сообщении Херсонской ОГА, размещенном в телеграм-канале.

Со ссылкой на главу ОГА Геннадия Лагуту в сообщении отмечается: "Сообщаю, что областные и местные власти не проводят подобные акции. Это может быть провокация оккупантов‼".

Отметим, сейчас Херсон полностью оцеплен российскими окупантами, ночью в городе были взрывы.