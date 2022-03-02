Мер Херсона вимагає "зеленого коридору": у місті можлива гуманітарна катастрофа

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що у Херсоні може статися гуманітарна катастрофа. Мер вимагає "зеленого коридору" для вивезення поранених та вбитих.

Про це Ігор Колихаєв повідомив у Facebook.

"До уваги всіх ЗМІ — херсонських, обласних, всеукраїнських, світових! Усіх журналістів, які мене знають, які люблять Херсон, вболівають за його долю, прошу скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати зелений коридор для вивезення поранених та вбитих, провезення до міст медикаментів та продуктів харчування. Без цього місто загине", — зазначив мер Херсона.

Мер наголосив, що розраховує на дружню участь журналістів та їх зв'язки не лише з українськими, а й із світовими політиками.

"Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається", — додав мер Херсона.

Місцеві жителі повідомляють про масовані обстріли міста та просять "зелений коридор" для біженців.

"Обстрілюють будинки, ТРЦ, школи, мирні райони та жителів. По ТБ показують, що все під контролем, це брехня! Убивають людей, підвали — це майбутня братня могила, нас нема кому захистити... Зробіть нам "зелений коридор", врятуйте нас, поки йдуть переговори і щось вирішується, люди вмирають, ми благаємо, евакуюйте нас, шановний президент", — волає в соцмережі місцева мешканка, мати двомісячної дитини.

Крім того, у Херсоні невідомі закликають людей виходити на вулиці під виглядом роздачі хліба, це може бути провокація окупантів, наголошують у Херсонській облдержадміністрації.

"Херсон. Зараз у місті невідомі автобусами з гучномовця закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба", — йдеться у повідомленні Херсонської ОДА, розміщеному у телеграм-каналі.

З посиланням на голову ОДА Геннадія Лагуту в повідомленні зазначається: "Повідомляю, що обласна та місцева влада не проводить подібні акції. Це може бути провокація окупантів".

Зазначимо, зараз Херсон повністю оточено російськими оккупантами, вночі у місті були вибухи.