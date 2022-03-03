Окупанти зайняли будівлю Херсонської обладміністрації – голова ОДА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявляє , що російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА.

"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Але ми не залишили виконання своїх обов'язків", - повідомив Лагута.

З його слів, обласний оперативний штаб продовжує працювати.

Також він підкреслив, що область чекає на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що у Херсоні може статися гуманітарна катастрофа. Мер вимагає "зеленого коридору" для вивезення поранених та вбитих.

Місцеві жителі повідомляють про масовані обстріли міста та просять "зелений коридор" для біженців.

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