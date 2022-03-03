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Окупанти зайняли будівлю Херсонської обладміністрації – голова ОДА
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявляє, що російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА.
"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Але ми не залишили виконання своїх обов'язків", - повідомив Лагута.
З його слів, обласний оперативний штаб продовжує працювати.
Також він підкреслив, що область чекає на гуманітарну допомогу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що у Херсоні може статися гуманітарна катастрофа. Мер вимагає "зеленого коридору" для вивезення поранених та вбитих.
Місцеві жителі повідомляють про масовані обстріли міста та просять "зелений коридор" для біженців.
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