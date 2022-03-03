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Події
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Окупанти зайняли будівлю Херсонської обладміністрації – голова ОДА

Окупанти зайняли будівлю Херсонської обладміністрації
Окупанти зайняли будівлю Херсонської обладміністрації

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявляє, що російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА.

"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Але ми не залишили виконання своїх обов'язків", - повідомив Лагута.

З його слів, обласний оперативний штаб продовжує працювати.

Також він підкреслив, що область чекає на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що у Херсоні може статися гуманітарна катастрофа. Мер вимагає "зеленого коридору" для вивезення поранених та вбитих.

Місцеві жителі повідомляють про масовані обстріли міста та просять "зелений коридор" для біженців.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько