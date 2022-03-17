Російські військові випустили з порту Бердянська п'ять іноземних суден з українським зерном — ЗМІ

З порту окупованого Росією Бердянська Запорізької області 15 березня вийшли п'ять іноземних суден, завантажених українським зерном. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на жителя міста, "який обізнаний із роботою порту та знається на транспортних перевезеннях".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, судна, що вийшли з порту, були під різними прапорами і з різними екіпажами, у тому числі турецьким і російським. Для їхнього супроводження росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали та відпустили.

"15 березня на територію порту приходили російські військові, просили попити та відвідати туалет, бо у місті були перебої з водою через відсутність електрики. 15 березня у порт зайшли два сторожові кораблі Росії зі затертими розпізнавальними знаками. Вони стоять на п’ятому причалі – й усі жителі Бердянська бачать їх з пляжу", — розповів чоловік.

За словами співрозмовника видання, "усюди в Бердянську панує Росгвардія". Російські окупаційні сили зайняли міськраду, адміністрацію, будівлі прокуратури, поліції та інших органів влади, причому ще з першого дня окупації було розпущено всі українські правоохоронні органи.

Чоловік розповів, що російські військові майже не розмовляють із місцевими жителями та ховають свої обличчя за масками, ходять у формі без розпізнавальних знаків. Їхні військові автомобілі їздять без номерів, на них є тільки буква Z, а на дверцятах скотчем заклеєний напис "Росгвардія".‎

Водночас настрої серед мешканців Бердянська, за його оцінкою, є виключно проукраїнськими, і щодня близько 1 тисячі людей виходять на проукраїнські мітинги о 12 годині. Росіяни при цьому захопили місцеве радіо та проводять агітацію, що "прийшли навести лад і звільнити місто від нацистів".

За інформацією чоловіка, до Бердянська не підвозять продукти, у магазинах їх мало. Вони є на ринку, однак у мешканців закінчується готівка, бо не працює інкасація.

"Дякую владі, що є можливість зняти готівку в аптеках та магазинах, куди її несуть жителі. Хоча обмежений обіг існує. У місті п’ять градусів морозу – жителі мерзнуть, бо не працює опалення. Електрику тільки-но поновили", – зазначив мешканець міста.

Також він розповів, що з сьомої вечора до сьомої ранку в місті діє комендантська година. Росгвардія контролює периметр міста і не дає виїхати за його межі.

Зазначимо, що у довоєнному січні 2022 року обсяги перевалки в порту Бердянська склали 136,9 тисячі тонн, що виявилося на 68% більше, ніж роком раніше.

Російське військове вторгнення, нагадаємо, почалося вранці 24 лютого з різних напрямків, при цьому Бердянськ, розташований приблизно за 230 км від кордону з Кримом, звідки рухалися російські війська, опинився під їхнім контролем уже ввечері 27 лютого.

Джерело фото: ua.depositphotos.com