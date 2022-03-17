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Російські військові випустили з порту Бердянська п'ять іноземних суден з українським зерном — ЗМІ
З порту окупованого Росією Бердянська Запорізької області 15 березня вийшли п'ять іноземних суден, завантажених українським зерном. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на жителя міста, "який обізнаний із роботою порту та знається на транспортних перевезеннях".
За його словами, судна, що вийшли з порту, були під різними прапорами і з різними екіпажами, у тому числі турецьким і російським. Для їхнього супроводження росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали та відпустили.
"15 березня на територію порту приходили російські військові, просили попити та відвідати туалет, бо у місті були перебої з водою через відсутність електрики. 15 березня у порт зайшли два сторожові кораблі Росії зі затертими розпізнавальними знаками. Вони стоять на п’ятому причалі – й усі жителі Бердянська бачать їх з пляжу", — розповів чоловік.
За словами співрозмовника видання, "усюди в Бердянську панує Росгвардія". Російські окупаційні сили зайняли міськраду, адміністрацію, будівлі прокуратури, поліції та інших органів влади, причому ще з першого дня окупації було розпущено всі українські правоохоронні органи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Чоловік розповів, що російські військові майже не розмовляють із місцевими жителями та ховають свої обличчя за масками, ходять у формі без розпізнавальних знаків. Їхні військові автомобілі їздять без номерів, на них є тільки буква Z, а на дверцятах скотчем заклеєний напис "Росгвардія".
Водночас настрої серед мешканців Бердянська, за його оцінкою, є виключно проукраїнськими, і щодня близько 1 тисячі людей виходять на проукраїнські мітинги о 12 годині. Росіяни при цьому захопили місцеве радіо та проводять агітацію, що "прийшли навести лад і звільнити місто від нацистів".
За інформацією чоловіка, до Бердянська не підвозять продукти, у магазинах їх мало. Вони є на ринку, однак у мешканців закінчується готівка, бо не працює інкасація.
"Дякую владі, що є можливість зняти готівку в аптеках та магазинах, куди її несуть жителі. Хоча обмежений обіг існує. У місті п’ять градусів морозу – жителі мерзнуть, бо не працює опалення. Електрику тільки-но поновили", – зазначив мешканець міста.
Також він розповів, що з сьомої вечора до сьомої ранку в місті діє комендантська година. Росгвардія контролює периметр міста і не дає виїхати за його межі.
Зазначимо, що у довоєнному січні 2022 року обсяги перевалки в порту Бердянська склали 136,9 тисячі тонн, що виявилося на 68% більше, ніж роком раніше.
Російське військове вторгнення, нагадаємо, почалося вранці 24 лютого з різних напрямків, при цьому Бердянськ, розташований приблизно за 230 км від кордону з Кримом, звідки рухалися російські війська, опинився під їхнім контролем уже ввечері 27 лютого.
Джерело фото: ua.depositphotos.com