"Повертаємось до бартерних операцій", — у Мінагропромі дали рекомендацію українським аграріям

Мораторій на транскордонні валютні платежі привів до проблеми із закупівлею сільгосптехніки. Вирішити її допоможе бартер. Про це AgroPortal.ua заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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Аграрії не можуть оплачувати імпортну сільгосптехніку через постанову Нацбанку від 24.02.2022 р. № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження військового стану".

"Обмежень на ввезення сільгосптехніки немає, тим більше, якщо вона сплачена наперед. Але зараз можна розраховуватися з постачальником зерном, а виробник техніки може продати його у своїй країні", — прокоментував ситуацію Висоцький.

За його словами, до переліку товарів критичного імпорту вже додано насіння, засоби захисту рослин та запасні частини до сільськогосподарської техніки. До кінця тижня може бути вирішено питання додавання до цього списку сівалок.

"За іншу техніку потрібно домовлятися з постачальником шляхом іншого розрахунку. Тому повертаємося до бартерних операцій: на період воєнного стану лише такий шлях", - вважає Висоцький.

При цьому у Мінагрополітики дають оптимістичні прогнози.

"Озимі справді у хорошому стані по території всієї країни. І незважаючи на складнощі, в яких доводиться вести польові роботи, Україна буде із хлібом.", – сказав заступник міністра Тарас Дзьоба.

Але він наголосив, що війна значно вплинула на експортний потенціал.

В Україні стартувала весняна посівна, проте через війну матиме особливий режим – фермери побоюються потрапити на полях під масовані обстріли російських окупантів. Але держава створила кілька програм для підтримки фермерів, щоб посівна проте відбулася.

Міністерство аграрної політики та продовольства також дозволило до закінчення військового стану в Україні експлуатацію сільськогосподарської техніки без її реєстрації.