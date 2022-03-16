"Возвращаемся к бартерным операциям", — в Минагропроме дали рекомендацию украинским аграриям

Мораторий на трансграничные валютные платежи привел к проблеме с закупкой сельхозтехники. Решить ее поможет бартер. Об этом изданию AgroPortal.ua заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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Аграрии не могут оплачивать импортную сельхозтехнику из-за постановления Нацбанка от 24.02.2022 г. № 18 "О работе банковской системы в период введения военного положения".

"Ограничений на ввоз сельхозтехники нет, тем более если она оплачена наперед. Но сейчас можно рассчитываться с поставщиком зерном, а производитель техники может продать его в своей стране", — прокомментировал ситуацию Высоцкий.

По его словам, в перечень товаров критического импорта уже добавлены семена, средства защиты растений и запасные части к сельскохозяйственной технике. К концу недели может быть решен вопрос о добавлении в этот список сеялок.

"По другой технике нужно договариваться с поставщиком путем иного расчета. Поэтому возвращаемся к бартерным операциям: на период военного положения только такой путь", — считает Высоцкий.

При этом в Минагрополитики дают оптимистичные прогнозы.

"Озимые действительно в хорошем состоянии по территории всей страны. И несмотря на сложности, в которых приходится вести полевые работы, Украина будет с хлебом", – сказал заместитель министра Тарас Дзёба.

Но он отметил, что война значительно повлияла на экспортный потенциал.

В Украине стартовала весенняя посевная, однако из-за войны у нее будет особый режим – фермеры опасаются попасть на полях под массированные обстрелы российских оккупантов. Но государство создало несколько программ для поддержки фермеров, чтобы посевная тем не менее состоялась.

Министерство аграрной политики и продовольствия также разрешило до окончания военного положения в Украине эксплуатацию сельскохозяйственной техники без ее регистрации.