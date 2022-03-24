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У порту Бердянська знищено російський десантний корабель (ФОТО, ВІДЕО)

У порту Бердянська знищено російський десантний корабель (ФОТО, ВІДЕО)
Російський десантний корабель "Орськ". Фото: Facebook/ВМС ЗСУ України

Сьогодні, 24 березня, у порту окупованого Бердянська знищено великий десантний корабель ВМС Російської Федерації.

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Про це у Facebook повідомляє прес-служба Військово-морських сил України.  

Фото 2 — У порту Бердянська знищено російський десантний корабель (ФОТО, ВІДЕО)

"У захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орськ" чорноморського флоту окупантів", — йдеться у повідомленні.  

Перед цим місцеві жителі у соцмережах повідомляли про кілька вибухів біля бердянського порту.

Очевидці також опублікували фото та відео масштабної пожежі.  

Фото 3 — У порту Бердянська знищено російський десантний корабель (ФОТО, ВІДЕО)

Раніше повідомлялося, що 15 березня з порту окупованого Росією Бердянська вийшли п'ять іноземних суден, завантажених українським зерном.

За інформацією "Радіо Свобода", судна, що вийшли з порту, були під різними прапорами і з різними екіпажами, у тому числі турецьким і російським.

Для їхнього супроводження росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали та відпустили.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ російські війська захопили всі адміністративні будівлі в місті Бердянськ.

У ході захоплення міста загинула одна людина (охоронець підприємства "Бердянські жниварки"), ще одна людина отримала поранення.

Автор:
Дмитро Нарожний