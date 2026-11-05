Перемога демократів у Конгресі США дозволить ухвалити нову допомогу Україні та подолати вето Трампа

Перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США дозволить відновити допомогу Україні та блокувати спроби президента Дональда Трампа послабити санкції проти Росії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Встановлення контролю над обома палатами Конгресу США після проміжних виборів дозволить демократам з січня проголосувати за відновлення прямої фінансової та військової допомоги Україні, яку Трамп призупинив після повернення у Білий дім.

Отримавши більшість у Сенаті та Палаті представників, із січня демократи зможуть самостійно формувати порядок денний і вирішувати, які законопроєкти та коли виносити на голосування.

Як передає агентство, помічники демократів уже наголошують, що допомога Україні є для них пріоритетом.

Зазначається, що двопартійна підтримка України в Конгресі є міцною, тому законодавці, ймовірно, зможуть зібрати необхідні дві третини голосів в обох палатах. Це дозволить ухвалювати нові пакети допомоги Києву, долаючи потенційне вето президента Трампа.

Окрім цього, новий склад Конгресу зможе заблокувати пом’якшення санкцій проти РФ, зокрема щодо нещодавньої дизельної угоди між Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Зокрема, представник Демократичної партії Грегорі Мікс із Нью-Йорка, який, ймовірно, очолить Комітет із закордонних справ Палати представників, вніс на розгляд двопартійний законопроект, спрямований на блокування плану Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

Проміжні вибори у США

Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів у США, що відбулися 3 листопада, наразі Демократична партія здобуває контроль над обома палатами Конгресу — і Сенатом (щонайменше 54 місця за необхідних 51), і Палатою представників (понад 231 місце за необхідних 218).

На цих проміжних виборах демократи перемогли у штатах, які десятиліттями були республіканськими, зокрема такі результати показало голосування в Техасі, Канзасі й Південній Кароліні.

Востаннє демократ ставав сенатором від Техасу в 1988 році, а від Канзасу — у 1932-му.

Експерти, яких опитало Dilo, досить неоднозначно оцінюють можливості нового Конгресу зупинити війну з Іраном та збити нафтові доходи, які фінансують агресивну війну Кремля проти України.