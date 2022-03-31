Армія РФ залишає Чорнобиль

Російські війська у Чорнобилі за місяць війни почали відчувати перші симптоми променевої хвороби. Окупанти вирішили втекти із Зони відчуження і вже попрямували у бік українсько-білоруського кордону.

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Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Військові армії РФ вранці 31 березня повідомили співробітникам ЧАЕС, що вони залишають Чорнобиль та її місто-супутник Славутич.

"Зазначимо, що підтвердилася і інформація про окопи, які росіяни будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому у всій Зоні відчуженні. Не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінення та запанікували за перших ознак хвороби", — зазначили в "Енергоатомі".

Після виявлення перших симптомів, військові почали планувати бунт. Незабаром командири вирішили відправити солдатів назад до Росії.

Російські військові захопили ЧАЕС першого дня повномасштабної війни, 24 лютого. Окупанти неодноразово створювали ризики розповсюдження радіації. Коли почали горіти ліси, загарбники заважали рятувальникам їх загасити.

9 березня було перебито останню ЛЕП напругою 750 кВ, що живила ЧАЕС, всі її об'єкти виявилися знеструмленими, але електропостачання станції вдається підтримувати за допомогою дизель-генераторів. Незабаром Україна поновила подачу енергопостачання.

Фото: ua.depositphotos.com