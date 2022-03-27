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Через окупантів неможливо загасити пожежу у зоні відчуження біля ЧАЕС: є ризик підвищеного рівня радіації

Через окупантів неможливо загасити пожежу у зоні відчуження біля ЧАЕС: є ризик підвищеного рівня радіації

Україні, Білорусі та іншим країнам Європи загрожує підвищений рівень радіації – у Зоні відчуження біля ЧАЕС спалахнуло понад 10 тисяч гектарів лісу, але погасити їх неможливо через захоплення території окупантами.

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27 березня омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що пожежі в районі ЧАЕС загрожують підвищеним рівнем радіації, який загрожують Україні, Білорусі та іншим країнам Європи.

"У зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горять понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксована 31 пожежа, що призводить до підвищеного рівня радіоактивного забруднення повітря", - повідомила вона у своєму телеграм-каналі.

За словами Денисової, загасити пожежу зараз неможливо через захоплення зони відчуження російськими військами, а вітряна та суха погода може спровокувати надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час.

Денисова наголошує - полум'я може перекинутися на сховища відпрацьованого ядерного палива та ядерних відходів, що знаходяться на території Чорнобильської зони. Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, що переносяться вітром на значні відстані. Це, у свою чергу, загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи.

У зв'язку з цим Денисова закликала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправним наслідкам не лише для України, а й для всього світу.

Нагадаємо, частина лісу в зоні відчуження біля тимчасово окупованої Чорнобильської АЕС почала горіти в ніч з 23 на 24 березня. Деякі осередки спалаху ліквідовані або локалізовані. Виконувач обов'язків міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що крім лісу в зоні відчуження раніше виникали пожежі у різних місцях.