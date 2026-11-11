ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)

ПриватБанк виставив на електронні торги в системі Прозорро.Продажі частину гірськолижного комплексу “Буковель”, будівлі готельного комплексу Radisson, гуртожиток та земельні ділянки. Ці активи перейшли у власність фінустанови в рахунок погашення проблемних кредитів, виданих ще до її націоналізації.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Prozorro.Продажі”.

Усе майно банк розділив на два окремі лоти

До першого лота увійшли 34 земельні ділянки, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосна станція, дві трансформаторні підстанції та 10 окремих комерційних приміщень.

Другий лот охоплює дві земельні ділянки, будівлі готельного комплексу Radisson і гуртожиток.

Банк встановив суворі вимоги до покупців

Щоб позмагатися за активи, інвесторам необхідно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків системи "Прозорро.Продажі" та подати цінову пропозицію. Водночас банк встановив жорсткі вимоги до потенційних покупців.

До торгів не допустять осіб або компанії, які перебувають під санкціями, пов'язані з юрисдикціями високого ризику, зареєстровані в офшорних зонах із непрозорою структурою власності, мають корупційні правопорушення або причетні до відмивання коштів чи фінансування тероризму.

Крім того, участь заборонена особам, приналежним до олігархів, а також колишнім керівникам або власникам ПриватБанку.

У банку пояснюють, що реалізація цього майна відбувається в межах системної роботи зі скорочення портфеля непрофільних і проблемних активів.

Нагадаємо, у вересні ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі "Прозорро.Продажі" один із найбільших спортивних об'єктів Дніпра — футбольний стадіон "Дніпро-Арена", а також учбово-тренувальну базу. Стартова ціна лота становить понад 140,7 млн грн.