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ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)
ПриватБанк виставив на електронні торги в системі Прозорро.Продажі частину гірськолижного комплексу “Буковель”, будівлі готельного комплексу Radisson, гуртожиток та земельні ділянки. Ці активи перейшли у власність фінустанови в рахунок погашення проблемних кредитів, виданих ще до її націоналізації.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Prozorro.Продажі”.
Усе майно банк розділив на два окремі лоти
- До першого лота увійшли 34 земельні ділянки, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосна станція, дві трансформаторні підстанції та 10 окремих комерційних приміщень.
- Другий лот охоплює дві земельні ділянки, будівлі готельного комплексу Radisson і гуртожиток.
Банк встановив суворі вимоги до покупців
Щоб позмагатися за активи, інвесторам необхідно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків системи "Прозорро.Продажі" та подати цінову пропозицію. Водночас банк встановив жорсткі вимоги до потенційних покупців.
До торгів не допустять осіб або компанії, які перебувають під санкціями, пов'язані з юрисдикціями високого ризику, зареєстровані в офшорних зонах із непрозорою структурою власності, мають корупційні правопорушення або причетні до відмивання коштів чи фінансування тероризму.
Крім того, участь заборонена особам, приналежним до олігархів, а також колишнім керівникам або власникам ПриватБанку.
У банку пояснюють, що реалізація цього майна відбувається в межах системної роботи зі скорочення портфеля непрофільних і проблемних активів.
Нагадаємо, у вересні ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі "Прозорро.Продажі" один із найбільших спортивних об'єктів Дніпра — футбольний стадіон "Дніпро-Арена", а також учбово-тренувальну базу. Стартова ціна лота становить понад 140,7 млн грн.