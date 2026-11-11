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ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)

Radisson
ПриватБанк виставив на аукціон будівлі готельного комплексу Radisson / Prozorro.Продажі

ПриватБанк виставив на електронні торги в системі Прозорро.Продажі частину гірськолижного комплексу “Буковель”, будівлі готельного комплексу Radisson, гуртожиток та земельні ділянки. Ці активи перейшли у власність фінустанови в рахунок погашення проблемних кредитів, виданих ще до її націоналізації.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Prozorro.Продажі”.

Усе майно банк розділив на два окремі лоти

  • До першого лота увійшли 34 земельні ділянки, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосна станція, дві трансформаторні підстанції та 10 окремих комерційних приміщень. 
  • Другий лот охоплює дві земельні ділянки, будівлі готельного комплексу Radisson і гуртожиток.
Фото 2 — ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)
Фото 3 — ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)
Фото 4 — ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)
Фото 5 — ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)
Фото 6 — ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)
Фото 7 — ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)
Фото 8 — ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)
Фото 9 — ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)
Фото 10 — ПриватБанк продає частину Буковеля та будівлі готелю Radisson (ФОТО)

Банк встановив суворі вимоги до покупців

Щоб позмагатися за активи, інвесторам необхідно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків системи "Прозорро.Продажі" та подати цінову пропозицію. Водночас банк встановив жорсткі вимоги до потенційних покупців.

До торгів не допустять осіб або компанії, які перебувають під санкціями, пов'язані з юрисдикціями високого ризику, зареєстровані в офшорних зонах із непрозорою структурою власності, мають корупційні правопорушення або причетні до відмивання коштів чи фінансування тероризму.

Крім того, участь заборонена особам, приналежним до олігархів, а також колишнім керівникам або власникам ПриватБанку.

У банку пояснюють, що реалізація цього майна відбувається в межах системної роботи зі скорочення портфеля непрофільних і проблемних активів.

Нагадаємо, у вересні ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі "Прозорро.Продажі" один із найбільших спортивних об'єктів Дніпра — футбольний стадіон "Дніпро-Арена", а також учбово-тренувальну базу. Стартова ціна лота становить понад 140,7 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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