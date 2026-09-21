ПриватБанк виставив на аукціон легендарний стадіон "Дніпро-Арена" та футбольну базу (ФОТО)

ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі "Прозорро.Продажі" один із найбільших спортивних об'єктів Дніпра — футбольний стадіон "Дніпро-Арена", а також учбово-тренувальну базу. Стартова ціна лота становить понад 140,7 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

Об'єкти були набуті ПриватБанком у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації. У своїй основній діяльності банк їх не використовує.

Що продають

"Дніпро-Арена" розташована на вул. Херсонській, 7. Стадіон відкрили після реконструкції у 2008 році. Він розрахований на 31 003 глядачів.

Стадіон "Дніпро-Арена"

До комплексу входять футбольне поле 105×68 м, роздягальні, тренажерна зала, тренерські кімнати, приміщення для медіа та суддів, VIP-ложа на 296 місць, ресторан на 550 місць і парковки.

Парковка біля стадіону "Дніпро-Арена"

Тренувальна база розташована на пров. Михайла Дідевича, 12 та 14. Її побудували у 1971 році та реконструювали у 2010-му.

До її складу входять три поля зі штучним та чотири з натуральним покриттям, крите футбольне поле з трибунами на 506 місць, котеджі для футболістів, два офісно-житлові корпуси, медико-відновлювальний центр, басейн, тренажерна зала, сауна та інші приміщення.

Корпус тренувальної бази

Умови участі в аукціоні

Аукціон запланований на 6 жовтня 2026 року. Гарантійний внесок для участі становить понад 7 млн грн, або 5% від стартової ціни.

Продаж відбувається виключно через відкриту конкурентну процедуру, що забезпечує рівний доступ потенційних інвесторів до участі в аукціоні та формування ринкової ціни активу за результатами торгів.

Потенційні покупці мають відповідати встановленим вимогам, зокрема не перебувати під санкціями та не бути пов'язаними з фінансуванням тероризму чи відмиванням коштів.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, ПриватБанк готує продаж найбільших об'єктів стягнутого майна, зокрема і стадіону "Дніпро-Арена" разом з "Учбово-тренувальною базою"