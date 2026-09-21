ПриватБанк выставил на аукцион легендарный стадион "Днипро-Арена" и футбольную базу (ФОТО)

ПриватБанк выставил на открытый аукцион в системе "Прозорро.Продажи" один из крупнейших спортивных объектов Днепра — футбольный стадион "Днепр-Арена", а также учебно-тренировочную базу. Стартовая цена лота составляет более 140,7 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.

Объекты были приобретены ПриватБанком в счет погашения задолженности по кредитам, выданным к национализации. В собственной главной деятельности банк их не употребляет.

Что продают

"Днипро-Арена" расположена на ул. Херсонской, 7. Стадион был открыт после реконструкции в 2008 году. Он рассчитан на 31 003 зрителя.

Стадион "Днепр-Арена"

В комплекс входят футбольное поле 105×68 м, раздевалки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для медиа и судей, VIP-ложа на 296 мест, ресторан на 550 мест и парковки.

Парковка у стадиона "Днепр-Арена"

Тренировочная база расположена на пер. Михаила Дидевича, 12 и 14. Ее построили в 1971 году и реконструировали в 2010 году.

В ее состав входят три поля с искусственным и четыре с натуральным покрытием, крытое футбольное поле с трибунами на 506 мест, коттеджи для футболистов, два офисно-жилищных корпуса, медико-восстановительный центр, бассейн, тренажерный зал, сауна и другие помещения.

Корпус тренировочной базы

Условия участия в аукционе

Аукцион намечен на 6 октября 2026 года. Гарантийный взнос для участия составляет более 7 млн. грн., или 5% от стартовой цены.

Продажа осуществляется исключительно через открытую конкурентную процедуру, обеспечивающую равный доступ потенциальных инвесторов к участию в аукционе и формированию рыночной цены актива по результатам торгов.

Потенциальные покупатели должны отвечать установленным требованиям, в частности, не находиться под санкциями и не быть связанными с финансированием терроризма или отмыванием средств.

Напомним, в конце июля сообщалось, что ПриватБанк готовит продажу крупнейших объектов взысканного имущества, в том числе и стадиона "Днепр-Арена" вместе с "Учебно-тренировочной базой"