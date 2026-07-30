От стадиона до гостиниц: ПриватБанк выставляет на аукционы свои самые большие непрофильные активы

ПриватБанк начинает продажу крупнейших объектов взысканного имущества, доставшихся ему за долги еще до национализации. Продажа происходит во исполнение правительственных направлений деятельности государственных банков по сокращению доли неработающих активов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба банка.

Какое имущество уйдет с молотка?

В целом до конца 2026 года банк планирует выставить на открытые аукционы "Prozorro.Продажи" три больших лота:

с тадион "Днепр-Арена" вместе с "Учебно-тренировочной базой";

ТЦ "Приозерный" в городе Днепр;

гостиничные комплексы в Буковеле - Radisson и "Общежитие".

Характеристики основных объектов

Стадион "Днепр-Арена" рассчитан более чем на 31 тысячу зрителей и содержит VIP -зоны, медиацентр, ресторан и подогрев поля. Учебно-тренировочная база в Приднепровске имеет семь футбольных полей, крытый манеж, жилые корпуса, медицинский центр, бассейн и тренажерный зал.

ТЦ "Приозерный" в центре Днепра имеет площадь более 32 тысяч кв. м. Комплекс объединяет торговые, офисные и складские помещения с развлекательной инфраструктурой и подземным паркингом, который используют в качестве укрытия.

Отдельным лотом станут принадлежащая банку часть имущества горнолыжного комплекса Буковель, зданий гостиничных комплексов Radisson и "Общежитие" вместе с земельными участками и отдельные коммерческие помещения.

Условия участия и цели продаж

Как отметили в финучреждении, торги пройдут в соответствии с правилами продажи имущества государственными банками, определенными Кабинетом Министров Украины от 4 июня 2026 года. К участию не допустят лиц под санкциями, офшорных зон, олигархов, а также бывших собственников или руководителей банка.

Продажа этих объектов снизит расходы ПриватБанка на содержание, улучшит его финансовый результат и увеличит поступления в государственный бюджет через налоги и дивиденды.

Ранее ПриватБанк выставлял на торги права требования по кредитам физических лиц на сумму 1,6 млрд грн.