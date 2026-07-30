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"Новая почта" меняет график работы в областных центрах: как будут работать отделения

Новая почта
"Новая почта" обновила график работы/НП

Компания "Новая почта" продлит время работы своих отделений в большинстве областных центров Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Начиная с 1 августа, в субботу и воскресенье они будут открываться на час раньше — в 08:00.

Изменения вводят для удобства клиентов, чтобы они могли забрать или отправить посылки перед началом дня.

В компании отмечают, что обновленные графики уже отображаются на официальном сайте и мобильном приложении, где каждый пользователь может проверить точное расписание работы своего конкретного отделения.

Фото 2 — "Новая почта" меняет график работы в областных центрах: как будут работать отделения

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" планирует расширить   инфраструктуру доставки : к концу 2026 года сеть почтоматов должна возрасти еще на 6 тыс. единиц, а количество миниотделений - на 300. В первом квартале компания уже открыла 2,6 тыс. новых почтоматов.

Автор:
Татьяна Бессараб