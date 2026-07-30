Netflix заплатит $200 млн за трансляции матчей Чемпионатов мира по футболу среди женщин

Стриминговый гигант Netflix готовится выплатить около 200 миллионов долларов за трансляцию матчей следующего Чемпионата мира по футболу среди женщин.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным источников, знакомых с деталями соглашения, подписанный контракт охватывает права на показ матчей в США и Канаде для турниров 2027 и 2031 годов. Хотя сам факт приобретения прав компания анонсировала раньше, финансовые подробности выплыли в печати только сейчас.

В Netflix воздержались от комментариев, а ФИФА не предоставила оперативный ответ на запрос. Точная сумма, уплаченная за турнир 2031 года, пока остается неизвестной.

Финансовый прорыв в женском спорте

Цена в 200 миллионов долларов за права на ЧМ-2027, который состоится в Бразилии, делает это соглашение одним из самых больших в годовом исчислении для женских спортивных событий.

По масштабу она уступает разве что 11-летнему соглашению WNBA на 3,1 миллиарда долларов, что составляет примерно 280 миллионов в год.

Для сравнения, за мужской ЧМ-2026 телеканал Fox выложил около 485 миллионов долларов за право на трансляцию в США.

В общей сложности ФИФА рассчитывает удвоить доходы от следующего женского мундиаля примерно до 1 миллиарда долларов, о чем ранее заявляла директор по футболу ФИФА Джилл Эллис.

Борьба за монетизацию

ФИФА долго пытается усилить монетизацию собственных турниров. Среди последних инициатив — план отделить свои коммерческие интересы в отдельную структуру и продать доли частным инвесторам, что уже вызвало возмущение от европейских политиков и УЕФА.

Стоит отметить, что отдельные продажи прав на женский мундиаль впервые состоялись в 2023 году на фоне бурного роста интереса к женскому спорту. Общий доход от медиа-прав на турнир для всех рынков составил около 270 миллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Netflix внедряет ИИ, который поможет зрителям быстрее выбирать фильмы. Стриминговый гигант активно внедряет технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь своим пользователям лучше и быстрее ориентироваться в огромном массиве доступного видео.