Акции Netflix упали почти на 9% из-за слабого прогноза прибыли на следующий квартал

Стриминговый гигант Netflix обнародовал прогноз выручки и прибыли на третий квартал, который оказался хуже ожиданий Уолл-стрит. Поэтому акции компании на послеторговой сессии обвалились почти на 8,6% — до 67,99 доллара за штуку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Руководители компании Тед Сарандос и Грег Питерс отметили, что с июля по сентябрь ожидают получить 12,86 миллиарда долларов выручки и 82 цента чистой прибыли на одну акцию. В то же время аналитики прогнозировали более высокие показатели: 13 миллиардов долларов выручки и 84 цента прибыли на акцию.

В этом году акции Netflix уже потеряли около пятой части своей стоимости. Инвесторы все чаще сомневаются, сможет ли компания удерживать высокие темпы роста после лет стремительного увеличения числа подписчиков. Чтобы найти новые источники прибыли, платформа активно развивает рекламу, трансляции живых событий и видеоигры.

Изменение отчетности и результаты квартала

Аналитики отмечают, что свежие цифры указывают не кризис, а скорее осторожность менеджмента и закономерное замедление темпов роста компании. Однако ожидания инвесторов остаются слишком высокими, поэтому у компании почти нет места для ошибок.

На фоне этого Netflix решил поменять правила отчетности. С января 2027 года компания будет публиковать данные о количестве просмотренных зрителями часов только раз в год, а не дважды раньше. Это делают для того, чтобы сместить фокус внимания на главные финансовые показатели – выручку и операционную прибыль. Напомним, что показывать ежеквартальное количество подписчиков сервис прекратил еще в 2025 году.

Что касается только что завершившегося квартала, то его результаты совпали с прогнозами аналитиков:

Чистая прибыль на акцию составила 80 центов;

Общая выручка составила 12,56 миллиарда долларов;

Главными хитами этого периода стали криминальная драма "Я найду тебя" (I Will Find You) и анимационный фильм "Обмен" (Swapped).

Борьба с конкурентами и ставка на технологии

Стримингу приходится бороться за внимание зрителей на всех фронтах — от традиционных медиагигантов типа Walt Disney до YouTube и коротких видео в TikTok. В апреле платформа заявляла о более чем 325 миллионах платных подписчиков, но компания все равно ищет новые варианты заработка.

В частности, Netflix рассчитывает, что его доходы от рекламы достигнут 3 миллиарда долларов до конца года. Этому предстоит помочь трансляции спортивных событий. Кроме того, руководство рассматривает возможность запуска полностью бесплатного тарифа с рекламой на некоторых рынках, хотя в ближайшее время его запускать не планируют.

Для сохранения лидерства Netflix также делает ставку на технологии. Создатели контента уже активно используют генеративный искусственный интеллект — его применили при работе над примерно 300 проектами, в основном на этапе монтажа и обработки видео.

Напомним, ранее сообщалось, что Netflix внедряет ИИ, который поможет зрителям быстрее выбирать фильмы. Стриминговый гигант активно внедряет технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь своим пользователям лучше и быстрее ориентироваться в огромном массиве доступного видео.