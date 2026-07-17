Акції Netflix впали майже на 9% через слабкий прогноз прибутку на наступний квартал

Стрімінговий гігант Netflix оприлюднив прогноз виручки та прибутку на третій квартал, який виявився гіршим за очікування Волл-стріт. Через це акції компанії на післяторговій сесії обвалилися майже на 8,6% — до 67,99 долара за штуку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Керівники компанії Тед Сарандос та Грег Пітерс зазначили, що з липня по вересень очікують отримати 12,86 мільярда доларів виручки та 82 центи чистого прибутку на одну акцію. Водночас аналітики прогнозували вищі показники: 13 мільярдів доларів виручки та 84 центи прибутку на акцію.

Цього року акції Netflix уже втратили близько п'ятої частини своєї вартості. Інвестори дедалі частіше сумніваються, чи зможе компанія утримувати високі темпи зростання після років стрімкого збільшення кількості підписників. Щоб знайти нові джерела прибутку, платформа наразі активно розвиває рекламу, трансляції живих подій та відеоігри.

Зміна звітності та результати кварталу

Аналітики зазначають, що свіжі цифри вказують не на кризу, а скоріше на обережність менеджменту та закономірне уповільнення темпів зростання компанії. Проте очікування інвесторів залишаються надто високими, тому у компанії майже немає місця для помилок.

На тлі цього Netflix вирішив змінити правила звітності. З січня 2027 року компанія публікуватиме дані про кількість переглянутих глядачами годин лише раз на рік, а не двічі, як раніше. Це роблять для того, щоб змістити фокус уваги на головні фінансові показники — виручку та операційний прибуток. Нагадаємо, що показувати щоквартальну кількість підписників сервіс припинив ще у 2025 році.

Що стосується кварталу, який щойно завершився, то його результати збіглися з прогнозами аналітиків:

Чистий прибуток на акцію становив 80 центів;

Загальна виручка сягнула 12,56 мільярда доларів;

Головними хітами цього періоду стали кримінальна драма "Я знайду тебе" (I Will Find You) та анімаційний фільм "Обмін" (Swapped).

Боротьба з конкурентами та ставка на технології

Стрімінгу доводиться боротися за увагу глядачів на всіх фронтах — від традиційних медіагігантів на кшталт Walt Disney до YouTube та коротких відео у TikTok. У квітні платформа заявляла про понад 325 мільйонів платних підписників, але компанія все одно шукає нові варіанти заробітку.

Зокрема, Netflix розраховує, що його доходи від реклами досягнуть 3 мільярдів доларів до кінця року. Цьому мають допомогти трансляції спортивних подій. Крім того, керівництво розглядає можливість запуску повністю безкоштовного тарифу з рекламою на деяких ринках, хоча найближчим часом запускати його не планують.

Для збереження лідерства Netflix також робить ставку на технології. Творці контенту вже активно використовують генеративний штучний інтелект — його застосували під час роботи над приблизно 300 проєктами, здебільшого на етапі монтажу та обробки відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Netflix впроваджує ШІ, який допоможе глядачам швидше обирати фільми. Стрімінговий гігант активно впроваджує технології штучного інтелекту, щоб допомогти своїм користувачам краще та швидше орієнтуватися у величезному масиві доступного відео.