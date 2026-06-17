Бюджет отримав 8,7 мільярда гривень "податку на Google" з початку року

За перші п’ять місяців 2026 року світові гіганти цифрового ринку сплатили до державного бюджету України понад 8,7 мільярда гривень так званого "податку на Google". Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, суттєво збільшили обсяги відрахувань порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

У валютному еквіваленті міжнародні платники ПДВ перерахували до української казни 80,4 мільйона євро та 105,4 мільйона доларів США. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, валютні надходження зросли на 6,4 мільйона євро та 21,1 мільйона доларів США відповідно.

Хто платить найбільше та скільки нових компаній додалося

За інформацією керівниці ДПС Лесі Карнаух, лідерами за обсягами відрахувань залишаються найбільші світові технологічні та розважальні бренди, серед яких Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

Крім зростання сум, податківці фіксують і збільшення кількості самих платників. З початку 2026 року на облік в Україні стали ще 12 іноземних компаній. Загалом на сьогодні в країні офіційно зареєстровано вже 154 таких платники ПДВ.

Голова Державної податкової служби наголосила, що зростання надходжень свідчить про стабільний розвиток цифрової економіки та збільшення обсягів споживання онлайн-сервісів серед українців. Це важливий фінансовий ресурс для держави, який формується завдяки справедливому оподаткуванню глобальних онлайн-платформ.

Згідно з нормами чинного законодавства, іноземні компанії зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо загальна вартість наданих ними електронних послуг для українських споживачів за останні 12 місяців перевищила еквівалент 1 мільйона гривень.

Нагадаємо, Apple, Google і Meta поповнили бюджет України на 6,9 млрд грн. Тоді за підсумками перших чотирьох місяців 2026 року фіксувалося зростання надходжень від "податку на Google" на 28% порівняно з початком року.