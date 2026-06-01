Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету попри проблеми з низкою показників

Виконання плану надходжень до державного бюджету України за перші п'ять місяців 2026 року становить 101,9%, а окремо за травень — 103,7%. Однак є проблеми з виконанням низки бюджетоформуючих показників, зокрема ПДВ та акцизом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Під час війни податки перестають бути просто цифрами. Це про стійкість країни … про відповідальність кожного платника і про допомогу держави кожному, хто працює чесно", — наголосила очільниця ДПСУ Леся Карнаух.

За підсумками травня 2026 року план надходжень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба, виконано на 103,7%. Додаткові надходження до бюджету склали плюс 5,3 млрд грн, а загальна сума надходжень до загального фонду державного бюджету сягнула 148,8 млрд грн.

Основними джерелами фінансування у травні стали:

податок на прибуток підприємств, який приніс 68,6 млрд грн, що на 12,6 млрд грн більше за запланований рівень;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 36,7 млрд грн, що перевищило план на 2,1 млрд грн.

"Попри позитивну динаміку надходжень вже не перший місяць спостерігаємо проблеми з виконанням низки бюджетоформуючих показників. Зокрема, ПДВ та акциз. Причини обʼєктивні – зумовлені постійними атаками на енергетику, скороченням виробництва та зміною логістики", — додала Карнаух.

Усього за підсумками січня – травня 2026 року надходження до загального фонду державного бюджету становили 584,7 млрд грн. Загальне виконання плану за цей період зафіксовано на рівні 101,9%, що дозволило зібрати понад норму плюс 11,2 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року бюджетні надходження зросли на 64,2 млрд грн, або на 12,3%. Очільниця ДПС зазначила, що відомство докладає зусиль для забезпечення повноти сплати зборів, зберігаючи позитивну тенденцію п'яти місяців.

Нагадаємо, у квітні 2026 року загальний фонд державного бюджету отримав 302,6 млрд грн. Державна податкова служба виконала план на 104,2 %, забезпечивши додаткові 3,8 млрд грн, а митна служба – на 101 %, що принесло понад план 0,8 млрд грн.