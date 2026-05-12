Податкова пояснила вимогу МВФ щодо ПДВ для ФОПів

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом в частині удосконалення податкового адміністрування не йдеться про потребу тотально вводити податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Хоча з середини там йдеться трошки про інше. Коли ми проводимо консультації і наради з Міністерством фінансів або з очільницею уряду, ми завжди говоримо про модернізацію спрощеного режиму оподаткування. У меморандумі МВФ не написано: введіть тотально ПДВ для ФОПів. Там такого немає", — пояснила вона.

Карнаух зазначила, що ДПС долучена до процесів співпраці з МВФ щодо так званого ПДВ для ФОПів. Вона додала, що податкова політика, яку відстоює Мінфін та Кабмін, полягає у тому, що для них важливі помірні ставки і розширена база оподаткування.

"У нас вони середньозважені. У нас не є надвисокі ставки по всіх податках. Якщо ми розіб’ємо і порівняємо з країнами Європейського Союзу, куди ми рухаємося, у нас вони є середньозважені. В якихось країнах ПДВ є 22%, в якихось – 18%. Залежно від економічних умов і того, що оподатковується. Але розширена база оподаткування, помірні ставки та дуже чітка робота з ідентифікації платника і бази оподаткування – це є те, чого хоче від нас Міжнародний валютний фонд", — підкреслила очільниця ДПС.

Про ПДВ для ФОПів

Запровадження ПДВ для ФОПів було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми на $8,1 млрд. Коли уряд запропонував зобов’язати частину ФОПів платити податок на додану вартість, це спричинило гучний конфлікт між урядом, парламентом і бізнесом.

У квітні прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд поки не вимагатиме від України впровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Раніше МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для затвердження нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд.

Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми.

Україна очікує на візит місії МВФ до Києва у травні та домовилася про збереження гнучкості у виконанні структурних маяків програми фінансування в умовах війни.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.