Налоговая объяснила требование МВФ о ПДВ для ФЛП

В меморандуме с Международным валютным фондом в части усовершенствования налогового администрирования речь не идет о необходимости тотально вводить налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"Хотя изнутри там речь идет немного о другом. Когда мы проводим консультации и совещания с Министерством финансов или с главой правительства, мы всегда говорим о модернизации упрощенного режима налогообложения. В меморандуме МВФ не написано: введите тотально НДС для ФЛП. Там такого нет", — пояснила она.

Карнаух отметила, что ГНС вовлечена в процессы сотрудничества с МВФ по так называемому НДС для ФЛПов. Она добавила, что налоговая политика, отстаиваемая Минфином и Кабмином, заключается в том, что для них важны умеренные ставки и расширенная база налогообложения.

"У нас они средневзвешенные. У нас не есть сверхвысокие ставки по всем налогам. Если мы разобьем и сравним со странами Европейского Союза, куда мы движемся, у нас они средневзвешенные. В каких-то странах НДС есть 22%, в каких-то – 18%. В зависимости от экономических условий и того, что налогооблагаемая. Но расширенная налогооблагаемая. по идентификации плательщика и базы налогообложения – это то, чего хочет от нас Международный валютный фонд», — подчеркнула глава ГНС.

О НДС для ФЛП

Введение НДС для ФЛП было одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы на $8,1 млрд. Когда правительство предложило обязать часть ФЛП платить налог на добавленную стоимость, это повлекло за собой громкий конфликт между правительством, парламентом и бизнесом.

В апреле премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд пока не потребует от Украины введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Ранее МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для утверждения новой кредитной программы Украины в размере $8,1 млрд.

Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы.

Украина ожидает визита миссии МВФ в Киев в мае и договорилась о сохранении гибкости в выполнении структурных маяков программы финансирования в условиях войны.

Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном просмотре Украина получит 686 млн. долларов.