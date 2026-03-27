НДС для ФОП: сколько это будет стоить бизнесу и что заработает государство

Украинские бизнесмены и эксперты оценили правительственную законодательную инициативу относительно обязательной НДС-регистрации плательщиков единого налога 1–3 групп, если их объем налогооблагаемых операций превышает 4 млн грн за последние 12 месяцев.

Свои оценки они озвучили в комментариях для Delo.ua, анализируя обнародованный Министерством финансов так называемый "большой налоговый законопроект".

Бизнес про НДС для ФОП

НДС — достаточно сложный налог с точки зрения администрирования и ведения учета и нуждается в профессиональном бухгалтерском сопровождении, что увеличивает расходы предпринимателей, что закладывается в конечную стоимость продукции, напоминают в Ассоциации налогоплательщиков Украины.

"Ассоциация всегда была против введения НДС для ФОП, потому что это приведет к выходу таких ФОП в тень", — аргументирует начальник управления методологии и разъяснения налогового законодательства гендирекции Ассоциации Леся Кашпур.

Вместе с тем, отмечает она, поскольку избежать изменений в упрощенной системе налогообложения вряд ли удастся (потому что это является требованием МВФ), Украинская рада бизнеса, членом которой является Ассоциация, предлагает ввести НДС для ФОП после завершения военного положения, или, как вариант, с 2028 года, или уже после вступления Украины в ЕС, установив порог регистрации плательщиком НДС 10 млн грн и предоставив бизнесу переходный период.

Союз украинских предпринимателей (СУП) также не поддерживает инициативу сделать НДС обязательным для ФОП. Там считают это решение преждевременным и экономически невыгодным. Согласно приведенным ими данным, административные расходы на ведение НДС-учета для одного ФОП составляют не менее 93 тыс. грн в год. Для около 300 тыс. предпринимателей, которых коснется норма, это более 22 млрд грн ежегодных расходов, что значительно превышает прогнозируемый фискальный эффект.

"Наряду с этим, действующая система администрирования НДС остается рисковой: НАПК в 2023 году зафиксировало коррупционные риски в системе остановки регистрации налоговых накладных, а результаты президентского аудита до сих пор не обнародованы. Расширять НДС-систему без устранения этих рисков означает сознательно ставить малый бизнес под угрозу давления со стороны фискальных органов", — отмечают в СУП.

Эксперт про НДС для ФОП

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский считает норму о введении НДС для ФОП наиболее проблемной в правительственном большом налоговом законопроекте. К сожалению, отмечает эксперт, при вступлении Украины в ЕС норму в том или ином виде придется вводить. Однако даже порог обязательной регистрации плательщиком НДС на уровне 4 млн грн лишь смягчает, но не решает принципиальную проблему. При нынешней стоимости администрирования НДС и необходимого при этом бухгалтерского учета потери благосостояния бизнеса составляли бы от 31 до 52 млрд грн, что существенно больше ожидаемого фискального эффекта.

"Более того, если посмотреть с точки зрения фирмы, то расходы в 120 тыс. грн (по версии Всемирного банка), а то и более 200 тыс. грн (согласно подсчетам по результатам опроса InfoSapience по заказу CASE Украина) на администрирование НДС составляют от 3% до 5% оборота в 4 млн грн", — подсчитывает собеседник издания.

При этом средняя налоговая нагрузка (отношение уплаченных налогов к обороту) на общей системе составляет 3,4%. То есть микробизнес остается неконкурентоспособным по отношению к крупному бизнесу и будет по-прежнему вынужден массово дробиться или уходить в тень, приходит к выводу эксперт.

Что заработает государство и что изменится для бизнеса

Президент ОО "Ассоциация частных работодателей" Александр Чумак в комментарии для Delo.ua рекомендует не переоценивать потенциальный краткосрочный фискальный эффект от возможного новшества. Сам Минфин в пояснительной записке прямо называет этот шаг "структурной, а не фискальной мерой", направленной на гармонизацию с правом ЕС и подготовку системы к работе по правилам внутреннего рынка Евросоюза.

"Почему бюджетный эффект здесь не доказан и не будет простым? Здесь чистый эффект для бюджета зависит от структуры малого бизнеса: у кого много закупок от поставщиков с входящим НДС, тот будет иметь меньшие чистые отчисления налога и после регистрации плательщиком НДС; у кого B2C-модель и низкий входящий кредит — давление будет значительно выше. Именно поэтому без моделирования по секторам назвать честную общую цифру невозможно. А такого моделирования никто не проводил", — говорит Александр Чумак.

По расчетам эксперта, потенциальный фискальный эффект от нововведения в среднесрочной перспективе может составить около 14 млрд грн дополнительных налоговых поступлений в государственный бюджет.

"Часть бизнеса заложит НДС в цену, часть оптимизирует цепочки, часть будет дробиться, часть попытается не пересекать порог 4 млн грн. То есть чистый эффект будет ниже простой арифметики. Но такие расчеты в пакете законопроекта отсутствуют", — объясняет Александр Чумак.

По его словам, для ФОП это дает прежде всего новую административную реальность: регистрация плательщиком НДС, налоговые накладные, учет, риски блокирования, администрирование, электронный кабинет, отчетность.

"И хотя Минфин понимает сложность перехода и закладывает специальный квартальный режим и символические штрафы по 1 грн за первые пять нарушений в 2027 году, но учет и администрирование НДС и санкции за нарушение налоговых норм по НДС у нас остаются одними из самых жестких среди стран Европы. Никаких положительных влияний этих изменений на бизнес нет", — резюмирует собеседник Delo.ua.

Напомним, 19 марта Министерством финансов обнародовало обновленную редакцию так называемого "большого налогового законопроекта", который, среди прочего, предусматривает обязанность для ФОП на едином налоге регистрироваться плательщиками НДС при достижении объема годового оборота более 4 млн грн. Законопроект, предусматривающий целый ряд налоговых нововведений, в целом отвечает ожиданиям от украинского правительства со стороны Международного валютного фонда. Вместе с тем, 10 марта Верховная Рада не поддержала законопроект №14025, предусматривавший внесение комплексных изменений в налоговое законодательство в соответствии с требованиями МВФ.

Действующий меморандум между Украиной и Международным валютным фондом содержит четкий перечень структурных реформ, которые украинские власти должны реализовать в 2026 году. В документе определены девять основных реформ, которые Украина должна выполнить в ближайшие полтора года. В частности, до конца марта 2026 года правительство должно принять комплексный пакет налоговых изменений. Именно этот пункт наиболее масштабен. Он включает в себя реформу упрощенной системы налогообложения, новые правила для международного бизнеса, налогообложение цифровой экономики и другие изменения. Фактически речь идет об одной из самых больших налоговых реформ за последние годы.