Украина ищет компромисс с МВФ по введению НДС для ФЛП

По словам члена парламентского комитета по финансам Алексея Леонова, благодаря переговорам уже увеличен годовой оборот ФЛП, для которых предусмотрен НДС, с одного миллиона до четырех миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Это позволило вывести из-под потенциального налогообложения около 200 тысяч предпринимателей, в то время как еще 250 тысяч остаются в зоне риска, если законопроект будет принят.

Парламентарий подчеркнул, что ключевым вопросом переговоров есть сроки введения НДС для ФЛП. По его словам, введение налога может состояться после вступления Украины в Европейский Союз или некоторое время после этого, ведь предприниматели готовы к европейским стимулам развития бизнеса, но еще не готовы к полному переходу на европейские налоговые нормы.

Леонов добавил, что требование МВФ по НДС призвано устранить возможности во избежание налогообложения, но в Украине уже есть механизмы, позволяющие решить этот вопрос, в частности через Бюро экономической безопасности и налоговую службу. По его словам, правительство и парламент должны совместно выработать компромиссные решения до середины лета 2026 года.

Депутат выразил уверенность, что правильные аргументы и конструктивная работа украинских дипломатов позволят договориться с Фондом об оптимальном решении для страны и предпринимателей.

Отметим, что Украина стремится смягчить непопулярное повышение налогов, которое требует МВФ, как условие для получения более 8 миллиардов долларов в рамках программы финансирования.