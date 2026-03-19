Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Наличный курс:

USD

44,20

44,06

EUR

51,10

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина ищет компромисс с МВФ по введению НДС для ФЛП

налоги, мужчина
Украина ищет компромисс с МВФ по налогам / Depositphotos

По словам члена парламентского комитета по финансам Алексея Леонова, благодаря переговорам уже увеличен годовой оборот ФЛП, для которых предусмотрен НДС, с одного миллиона до четырех миллионов гривен.

Это позволило вывести из-под потенциального налогообложения около 200 тысяч предпринимателей, в то время как еще 250 тысяч остаются в зоне риска, если законопроект будет принят.

Парламентарий подчеркнул, что ключевым вопросом переговоров есть сроки введения НДС для ФЛП. По его словам, введение налога может состояться после вступления Украины в Европейский Союз или некоторое время после этого, ведь предприниматели готовы к европейским стимулам развития бизнеса, но еще не готовы к полному переходу на европейские налоговые нормы.

Леонов добавил, что требование МВФ по НДС призвано устранить возможности во избежание налогообложения, но в Украине уже есть механизмы, позволяющие решить этот вопрос, в частности через Бюро экономической безопасности и налоговую службу. По его словам, правительство и парламент должны совместно выработать компромиссные решения до середины лета 2026 года.

Депутат выразил уверенность, что правильные аргументы и конструктивная работа украинских дипломатов позволят договориться с Фондом об оптимальном решении для страны и предпринимателей.

Отметим, что Украина стремится смягчить непопулярное повышение налогов, которое требует МВФ, как условие для получения более 8 миллиардов долларов в рамках программы финансирования.

Автор:
Татьяна Гойденко