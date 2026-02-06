Ключевое условие от МВФ: правительство хочет смягчить требования к ФЛП по НДС

Украина стремится смягчить непопулярное повышение налогов, требуемое Международным валютным фондом, как условие для получения более 8 миллиардов долларов в рамках программы финансирования. Правительство, испугавшись народного возмущения, хочет существенно изменить требования к ФЛП по уплате НДС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Отмечается, что Министерство финансов завершает работу над предусматривающим законопроект повышение налогов для бизнеса. Но против него выступают президент Владимир Зеленский , премьер-министр Юлия Свириденко и многие депутаты.

Смягчить законопроект

Подготовка налогового законопроекта является обязательным условием одобрения новой программы финансирования от МВФ.

Первоначальный план законопроекта заключался в том, чтобы установить налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Но резкая общественная критика побудила чиновников пересмотреть свою позицию. Зеленский лично упрекнул министра финансов Сергей Марченко за согласие на столь непопулярные шаги.

Минфин теперь планирует смягчить законопроект, предложив повысить порог доходов от НДС до двух или четырех миллионов гривен, сообщают источники.

Украинские власти склоняются к четырехкратному увеличению, сообщил Вloomberg глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, желание МВФ спасти программу открывает путь для дальнейшего торга по этим мерам. Украинские депутаты и правительство также предлагают на закрытых встречах с МВФ ограничить контроль над так называемыми политически значимыми лицами.

Ранее экспертно-аналитический центр BRDO (Офис эффективного регулирования) предостерег, что текущий план правительства с порогом в 1 млн грн может привести к закрытию или тенизации четверти малых предпринимателей в сфере услуг.

Также Совет бизнес-омбудсмена выступил против этой инициативы, отмечая, что это может стать критическим бременем для малого и микробизнеса в Украине.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

Официально утвердить программу должен еще Исполнительный совет МВФ после того, как Киев выполнит предварительные условия.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Украинское правительство также взяло обязательства: