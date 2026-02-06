Ключова умова від МВФ: уряд хоче пом’якшити вимоги до ФОПів щодо ПДВ

Україна прагне пом'якшити непопулярне підвищення податків, яке вимагає Міжнародний валютний фонд, як умову для отримання понад 8 мільярдів доларів у рамках програми фінансування. Уряд, налякавшись народного обурення, хоче суттєво змінити вимоги до ФОПів щодо сплати ПДВ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Зазначається, що Міністерство фінансів завершує роботу над законопроєктом, який передбачає підвищення податків для бізнесу. Але проти нього виступають президент Володимир Зеленський , прем'єр-міністр Юлія Свириденко та багато депутатів.

Пом'якшити законопроєкт

Підготовка податкового законопроекту є обов'язковою умовою для схвалення нової програми фінансування від МВФ.

Початковий план законопроєкту полягав у тому, щоб встановити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад один мільйон гривень. Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Але різка суспільна критика спонукала чиновників переглянути свою позицію. Зеленський особисто дорікнув міністру фінансів Сергію Марченку за згоду на такі непопулярні кроки.

Мінфін тепер планує пом'якшити законопроєкт, запропонувавши підвищити поріг доходів від ПДВ до двох або чотирьох мільйонів гривень, повідомляють джерела.

Українська влада схиляється до чотирикратного збільшення, повідомив Вloomberg глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, бажання МВФ врятувати програму відкриває шлях для подальшого торгу щодо цих заходів. Українські депутати та уряд також пропонують на закритих зустрічах з МВФ обмежити контроль над так званими політично значущими особами.

Раніше експертно-аналітичний центр BRDO (Офіс ефективного регулювання) застеріг, що поточний план уряду з порогом в 1 млн грн може призвести до закриття або тінізації чверті малих підприємців у сфері послуг.

Також Рада бізнес-омбудсмена виступила проти цієї ініціативи, наголошуючи, що це може стати критичним тягарем для малого та мікробізнесу в Україні.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

Офіційно затвердити програму повинна ще Виконавча рада МВФ після того, коли Київ виконає попередні умови.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Український уряд також узяв зобов’язання: