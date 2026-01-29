Запланована подія 2

МВФ може затвердити нову програму для України на $8,1 млрд уже в лютому

МВФ
МВФ може затвердити нову програму для України / Shutterstock

Рада директорів Міжнародного валютного фонду може розглянути питання затвердження нової програми фінансової підтримки України обсягом 8,1 млрд доларів уже в лютому. 

Як інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Нацбанку Андрія Пишного, пише "Інтерфакс-України".

За словами Пишного, базовий сценарій передбачає ухвалення відповідного рішення у третій декаді лютого. Саме в цей період очікуються ключові новини з Вашингтона щодо подальшої співпраці України з МВФ.

Водночас голова НБУ наголосив, що затвердження нової програми залежить від виконання Україною низки попередніх зобов’язань.

Пишний додав, що для цього Україна має виконати "деяку домашню роботу". Він не уточнюючи деталей, але дав зрозуміти, що йдеться про структурні та фінансові умови, узгоджені з фондом.

Раніше повідомлялося, що Виконавча рада МВФ розгляне відкриття нової програми фінансування для України на понад 8 млрд доларів, коли Київ виконає попередні умови.

Серед них - впровадити заходи з розширення податкової бази та усунення митних лазівок та отримати гарантії фінансування від кредиторів.

Автор:
Тетяна Гойденко