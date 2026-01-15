- Категорія
Глава МВФ Крісталіна Георгієва приїхала в Україну – ЗМІ
Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вранці 15 січня прибула до Києва з неоголошеним візитом для проведення переговорів з керівництвом України.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з перебігом подій.
Ззначається, під час перебування в Україні Георгієва має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко, головою Національного банку Андрієм Пишним, а також представниками українського бізнесу.
Очільниця МВФ розгляне прогрес України в реалізації низки заходів, зокрема ухвалення бюджету на 2026 рік, вжиття заходів для збільшення внутрішніх доходів шляхом розширення податкової бази та забезпечення масштабного зовнішнього фінансування від донорів.
У Reuters нагадали, що Георгієва має родинні зв'язки з Україною: її брат одружений з українкою і перебував у Харкові на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Деталі візиту не розголошувалися з міркувань безпеки.Востаннє очільниця МВФ відвідувала Київ у лютому 2023 року, приблизно через рік після початку широкомасштабного вторгнення.
Про програму МВФ
Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.
Офіційно затвердити програму повинна ще Виконавча рада МВФ після того, коли Київ виконає попередні умови.
За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.
Раніше повідомлялося, що український уряд готує низку податкових змін, включаючи запровадження ПДВ для ФОП з річним доходом понад 1 мільйон гривень (24 тисячі доларів). Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.
Український уряд також узяв зобов’язання:
- активізувати боротьбу з ухиленням від сплати податків;
- розширити податкову базу, зокрема оподаткувати доходи з цифрових платформ (так званий "податок на OLX").