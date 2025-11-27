Уряд планує ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн грн і податки на всі імпортні посилки – Bloomberg

Український уряд готує низку податкових змін, включаючи запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень (24 тисячі доларів). Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Як інформує Delo.ua, про це пише Вloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Крім того, Кабмін планує скасувати пільги для посилок, замовлених з-за кордону. Наразі посилки вартістю до 150 євро звільнені від імпортних мит.

Ці заходи є частиною попередніх умов для отримання нової програми МВФ. У середу, 26 листопада, Міжнародний валютний фонд оголосив про угоду на рівні персоналу щодо чотирирічної програми обсягом близько 8 мільярдів доларів. Рада директорів схвалить програму після того, як Україна запровадить необхідні фіскальні заходи.

За інформацією джерел, знайомих з угодою, попередні дії включають скасування кількох податкових пільг для бізнесу та домогосподарств. Україна зобов'язалася посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків та розширити податкову базу.

Для отримання схвалення ради директорів МВФ українські законодавці повинні затвердити збалансований бюджет на наступний рік. Київ опинився під зростаючим тиском щодо виконання вимог фонду після низки проблем цього року, включаючи втрати на фронті, великий корупційний скандал та зусилля США, спрямовані на боротьбу з корупцією.

Міністерство фінансів України заявило про необхідність "посилення політики, що підтримує фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність", а також підтримку економічного відновлення на шляху до післявоєнної відбудови та європейської інтеграції.

Доля угоди також залежить від рішення Європейського Союзу щодо продовження плану використання заблокованих активів центрального банку Росії, яке очікується наступного місяця.

Чого вимагатиме МВФ від України

Як повідомили у МВФ, окрім реалізації стратегії реструктуризації боргу для відновлення його стійкості, влада зобов’язалася прискорити зусилля з запобігання ухиленню від сплати податків та розширенню податкової бази.

Фонд відзначає, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість попри нові російські атаки по енергетичній інфраструктурі, але ризики залишаються дуже високими.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Однією з ключових умов програми стане ухвалення реалістичного бюджету-2026 та масштабні реформи у сфері доходів.

МВФ також вимагає уникати неефективних витрат, не допускати нових податкових пільг, посилити заходи зі збільшення внутрішніх доходів, залучати зовнішнє фінансування на умовах, близьких до грантових, щоб не збільшувати борговий тиск.

Український уряд також узяв зобов’язання:

активізувати боротьбу з ухиленням від сплати податків;

розширити податкову базу, зокрема оподаткувати доходи з цифрових платформ (так званий "податок на OLX");

закрити митні "сірі" схеми для імпорту споживчих товарів;

скасувати винятки з ПДВ-реєстрації;

підвищити конкуренцію в держзакупівлях;

усунути прогалини в трудовому законодавстві для зменшення тіньової зайнятості.

Нацбанк, згідно з домовленостями, продовжить політику стримування інфляції та поступового розширення гнучкості валютного курсу.

Окремо МВФ наголосив на необхідності захистити незалежність антикорупційних інституцій і реформувати податкову й митну служби.