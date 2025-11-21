МВФ оцінив реформування української митниці та рекомендував надати статус правоохоронного органу

У Відні відбулася місія Департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду (МВФ), присвячена підтримці Міністерства фінансів та Державної митної служби України. Фонд оцінив реформування української митниці та рекомендував надати їй статус правоохоронного органу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Головною метою зустрічі було обговорення реалізації Середньострокового Плану заходів з реформування митних органів. Особлива увага приділялася впровадженню ротації посадових осіб, вдосконаленню кадрової політики та системи внутрішнього аудиту.

МВФ відзначив значний прогрес України, підкресливши, що вже виконано 40% із 152 заходів, передбачених Планом реформування до 2030 року. Серед ключових досягнень експерти відзначили:

розробку Концепції управління змінами та проєкту Комунікаційної стратегії, який визнано міцним фундаментом для пояснення необхідності реформ внутрішній та зовнішній аудиторії;

затвердження Стратегії управління персоналом, що включає ротацію посадових осіб, компетентісний підхід та перехід на трирічні контракти;

створення умов для функціонування внутрішнього аудиту та контролю Держмитслужби.

Водночас, місія МВФ надала низку рекомендацій для підтримки належної динаміки реформ:

змінити ключовий показник ефективності щодо часу митного оформлення відповідно до передової міжнародної практики;

розробити політику ротації відповідно до міжнародно визнаних стандартів, які включають цілі боротьби з корупцією та класифікацію митних посад за рівнем ризику;

доопрацювати стратегічні документи та забезпечити підготовку тактичних комунікаційних планів з урахуванням порад МВФ.

Представники МВФ наголосили, що Україна залишається відданою реалізації Нацстратегії доходів. Наступними критично важливими кроками є прийняття нового Митного кодексу та впровадження ІТ-рішень згідно зі стандартами Європейського Союзу.

У серпні Єврокомісія відзначила прогрес України у модернізації митної сфери та рекомендувала надати митниці статус правоохоронного органу. За оцінкою Єврокомісії, "попри триваючу повномасштабну війну росії проти України, незважаючи на серйозні проблеми з кадровим забезпеченням та бюджетні обмеження, досягнутий Україною прогрес у реалізації митної реформи за останні два роки є дуже вражаючим".

Раніше, 30 червня на форумі "Forbes Money" міністр фінансів України Сергій Марченко пояснив причини затримки реформування Державної митної служби.