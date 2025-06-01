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Сергій Марченко пояснив, чому гальмує реформа Митниці
Міністр фінансів України Сергій Марченко пояснив причини затримки реформування Державної митної служби.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на виступ міністра на форумі "Forbes Money" 30 травня.
За словами очільника Мінфіну, основна причина затримки реформи – зміна умов для можливого реформування Митної служби внаслідок повномасшбатного вторгнення Росії.
"Ми зараз не перебуваємо в тих умовах, за яких планували реформу", – пояснив Сергій Марченко.
У тому числі це стосується підтримки реформи Митниці з боку ключових партнерів України.
Самих лише кадрових змін в керівництві відомства недостатньо для системного перезавантаження роботи органу, стверджує міністр фінансів. Реформування Митниці, зокрема, потребує створення якісно прорахованої моделі змін.
Сергій Марченко сподівається, що з підсиленням підтримки з боку міжнародних партнерів України реформа Митниці отримає належний імпульс.
Нагадаємо, в кінці травня Кабмін ухвалив постанову, яка змінює систему оплати праці митників. Тепер їхня зарплата безпосередньо залежатиме від професійних компетенцій, досвіду та результатів роботи.
Напередодні, в кінці квітня, Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.
З 19 квітня 2025 року в Україні набрали чинності законодавчі новації, спрямовані на гармонізацію національного митного законодавства з європейськими нормами та практиками.