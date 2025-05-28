Уряд змінив систему оплати праці митників: від чого залежатиме їхня зарплата

Кабмін ухвалив постанову, яка змінює систему оплати праці митників. Тепер їхня зарплата безпосередньо залежатиме від професійних компетенцій, досвіду та результатів роботи.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Зазначається, що наразі зарплата митника складається із посадового окладу, надбавок і премій. Сукупний розмір основних надбавок (надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за персональну кваліфікацію та надбавки за виконання особистих ключових показників ефективності) не може перевищувати 90% посадового окладу. Розмір премій не може перевищувати 30% фонду посадового окладу за рік.

Нові правила оплати праці

Посадовий оклад тепер залежатиме від обсягу професійних знань та навичок (митних компетенцій), а не від приналежності до конкретного структурного підрозділу. Митні компетенції об'єднані в групи за функціональним напрямом, такі як митний контроль, митний аудит, протидія митним правопорушенням, ІТ, правове забезпечення тощо.

Розміри окладів будуть вищими для посад, які вимагають більшого обсягу знань та навичок. Це означає, що в одному підрозділі можуть бути посади з різними вимогами до фахового рівня та, відповідно, з різними окладами. Тобто, посадовий оклад буде залежати від обсягу вимог до посади, а не від приналежності до конкретного структурного підрозділу.

У структурному підрозділі за одним функціональним напрямом можуть бути одночасно посади, які вимагають високого рівня знань і навичок, і посади, які вимагають менший рівень.

Хто отримуватиме більше

Вищий рівень посадового окладу передбачається для інспекторів у профільних для Держмитслужби групах митних компетенцій (наприклад, митний контроль та оформлення, аудит, запобігання митним правопорушенням). Нижчі оклади будуть у групах організаційного та господарського забезпечення (правове, фінансове, кадрове забезпечення).

Проте нова система оплати праці враховує, що і в підрозділах правового чи кадрового забезпечення апарату Держмитслужби є посади, що вимагають високого фахового рівня. Тому посадові оклади митників вищого фахового рівня в групах з меншим обсягом вимог все одно будуть вищими за посадові оклади працівників середнього та базового рівня у групах з більшими вимогами.

Наприклад, оклади 30% головних державних інспекторів вищого фахового рівня юридичної служби будуть вищими за оклади 70% працівників у підрозділі з організації виконання митних формальностей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.