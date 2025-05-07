Митниця виявила порушень на майже 2,9 млрд грн з початку року: що намагалися провезти незаконно

З початку 2025 року митники зафіксували 3 288 випадків порушення митних правил на загальну суму близько 2,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Як зазначається, у рамках 1 222 справ про порушення митних правил було тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 306,5 мільйона гривень.

Серед вилученого:

промислових товарів на 169,6 млн грн;

транспортних засобів на 108,2 млн грн;

продовольчих товарів на 26,6 млн грн;

валюти на 2,2 млн грн.

У 608 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 17,3 млн грн, стягнуто до Держбюджету 18,1 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

Крім того, митними органами до суду передано 1 921 справу про порушення митних правил на суму майже 2,4 мільярда гривень. За результатами розгляду цих справ судами, у тому числі тих, що були відкриті в попередні періоди, було накладено стягнень у вигляді конфіскації товарів та штрафів на загальну суму 1,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.