Доброчесність та спосіб життя митників перевірятимуть кожні три роки: уряд затвердив механізм

Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів. Відповідну постанову прийнято 29 квітня.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Прийнята постанова, проєкт якої розробив Мінфін, визначає об’єктивний та чіткий механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів. Згідно з новим порядком, усі митники проходитимуть обов'язкову перевірку раз на три роки, а також у разі надходження інформації про можливі корупційні порушення.

Порядок оцінювання доброчесності та моніторингу способу життя службовців митниці

Згідно з цим порядком всі посадові особи митних органів один раз на три роки, а також, негайно, у разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, у т.ч., від правоохоронних органів, підлягають перевірці на доброчесність.

Перевірка проводиться уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.

У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направляються до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції для вжиття необхідних заходів у межах компетенції.

Інформація, що міститься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження стосовно посадової особи митного органу.

Порядок подання декларації доброчесності посадових осіб митних органів

Порядком передбачено щорічне подання такої декларації до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції митних органів до 1 квітня поточного року або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду. Документ також містить форму декларації.

Нагадаємо, з 19 квітня 2025 року в Україні набирають чинності законодавчі новації, передбачені законом №3926-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу". Зміни спрямовані на гармонізацію національного митного законодавства з європейськими нормами та практиками.