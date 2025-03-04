Митниця залишається найбільш корумпованою сферою в бізнесі вже чотири роки

Митниця утримує лідерство серед корумпованих сфер бізнесу чотири роки поспіль. 35,1% підприємців, які контактували з держорганом, зафіксували випадки корупції.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", яке провела соціологічна компанія Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Бізнес про корупцію

Митниця продовжує лідирувати за рівнем корупції серед сфер бізнесу, зберігаючи цей статус вже чотири роки поспіль. 35,1% підприємців, які мали справу з митними органами, заявили про корупцію, і цей показник не змінився з 2022 року.

На другому місці за рівнем корупційних проявів знаходяться постачальники послуг з підключення та обслуговування комунальних систем, де 32,2% підприємців зізналися в корупційних інцидентах.

Третю позицію ділять правоохоронні органи (28,5%) та будівельна сфера з земельними відносинами (27,9%)."

Серед бізнесу найменший рівень корупції зафіксовано в податкових органах, а також у сферах контролю за господарською діяльністю та виконання судових рішень. Лише близько 15% підприємців, які взаємодіяли з цими органами, заявили про корупцію

Населення про корупцію

Найнижчий рівень корупції в Україні, за оцінкою населення, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). Корупційний досвід у цій сфері в 2024 році мали лише 3,8% відвідувачів — у понад два рази менше, ніж у 2023 році (8,9%).

У 2024 році найвищий рівень корупції серед громадян зафіксовано у сфері будівництва та земельних відносин — 44,1% осіб, які зверталися за послугами, зізналися в корупції.

Другу позицію ділять медицина та правоохоронні органи, з корупційним досвідом 28,5% опитаних

Корупція в медичній сфері є однією з найбільш поширених серед українців, оскільки до медичних закладів зверталися близько половини громадян протягом року.

Хоча рівень корупції в медицині менший, ніж у будівництві та земельних відносинах, саме тут майже 15% опитаних отримали корупційний досвід

Про корупційні ситуації у сервісних центрах МВС у 2024 році заявили 26% отримувачів послуг. Зазначимо, що роком раніше ця сфера була на першому місці за частотою корупційних проявів, з якими тоді стикалися 35,7% відвідувачів.

Відзначається значне зниження рівня корупції у сферах, пов'язаних з освітою дітей, порівняно з 2023 роком. В комунальних дитячих садочках корупційний досвід мали 15,1% респондентів (в 2023 році – 27%), а в школах – 12% (у 2023 році – 21,6%).

Нагадаємо, Україна отримала 35 зі 100 балів в Індексі сприйняття корупції за 2024 рік. У новому дослідженні Transparency International наша країна посідає 105 місце поміж 180 країн.