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Таможня остается самой коррумпированной сферой в бизнесе уже четыре года

Таможня остается самой коррумпированной сферой в бизнесе уже четыре года
Среди бизнеса самый низкий уровень коррупции зафиксирован в налоговых органах.

Таможня удерживает лидерство среди коррумпированных сфер бизнеса четыре года подряд. 35,1% предпринимателей, контактировавших с госорганом, зафиксировали случаи коррупции.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность", которое провела социологическая компания Info Sapiens по заказу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Бизнес о коррупции

Таможня продолжает лидировать по уровню коррупции среди сфер бизнеса, сохраняя этот статус уже четыре года подряд. 35,1% предпринимателей, имевших дело с таможенными органами, заявили о коррупции, и этот показатель не изменился с 2022 года.

На втором месте по уровню коррупционных проявлений находятся поставщики услуг по подключению и обслуживанию коммунальных систем, где 32,2% предпринимателей признались в коррупционных инцидентах.

Третью позицию делят правоохранительные органы (28,5%) и строительная сфера с земельными отношениями (27,9%).

Среди бизнеса наименьший уровень коррупции зафиксирован в налоговых органах, а также в сферах контроля над хозяйственной деятельностью и исполнение судебных решений. Только около 15% предпринимателей, взаимодействующих с этими органами, заявили о коррупции

Фото 2 — Таможня остается самой коррумпированной сферой в бизнесе уже четыре года

Население о коррупции

Самый низкий уровень коррупции в Украине, по оценке населения, в центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах). Коррупционный опыт в этой сфере в 2024 году имели лишь 3,8% посетителей — более чем в два раза меньше, чем в 2023 году (8,9%).

В 2024 году самый высокий уровень коррупции среди граждан зафиксирован в сфере строительства и земельных отношений — 44,1% обращающихся за услугами признались в коррупции.

Вторую позицию делят медицина и правоохранительные органы с коррупционным опытом 28,5% опрошенных.

Коррупция в медицинской сфере является одной из наиболее распространенных среди украинцев, поскольку в медицинские учреждения обращались около половины граждан в течение года.

Хотя уровень коррупции в медицине меньше, чем в строительстве и земельных отношениях, здесь почти 15% опрошенных получили коррупционный опыт.

О коррупционных ситуациях в сервисных центрах МВД в 2024 году заявили 26% получателей услуг. Отметим, что годом ранее эта сфера была на первом месте по частоте коррупционных проявлений, с которыми сталкивались тогда 35,7% посетителей.

Отмечается значительное снижение уровня коррупции в областях, связанных с образованием детей, по сравнению с 2023 годом. В коммунальных детских садах коррупционный опыт имели 15,1% респондентов (в 2023 году – 27%), а в школах – 12% (в 2023 году – 21,6%).

Фото 3 — Таможня остается самой коррумпированной сферой в бизнесе уже четыре года

Напомним, Украина получила 35 из 100 баллов в Индексе восприятия коррупции за 2024 год. В новом исследовании Transparency International наша страна занимает 105 место среди 180 стран.

Автор:
Ольга Опенько