Коррупция в оборонной сфере: обнаружено хищение более 246 млн грн при создании системы "Дзвінл"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили масштабную коррупционную схему в оборонной сфере, из-за которой государство потеряло более 246 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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О ходе расследования

Речь идет о хищении бюджетных средств при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства Вооруженными Силами Украины "Дзвін".

Согласно материалам следствия, в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на создание этой системы с предприятием, не имеющим опыта ни в разработке систем управления войсками, ни в создании специализированного программного обеспечения.

За четыре года опытно-конструкторской работы техническое задание на построение системы незаконно меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 млн грн, а функционал системы снизить в десятки раз.

Только на безосновательную корректировку документации потратили более 115 млн. грн.

Как установили САП и НАБУ, разработанная система не отвечает технической задаче. Выявлены многочисленные недостатки, включая несовместимость с протоколами НАТО и отсутствие интеграции с другими военными системами.

В ходе следствия выявлено, что лица, причастные к схеме, скрывали важную документацию. После начала расследования они ускорили работу и попробовали бесплатно модернизировать систему.

Однако из-за серьезных ошибок в архитектуре доработать систему "Дзвін" стало невозможно.

О подозреваемых

Среди подозреваемых:

бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;

эксначальник войск связи ВСУ, генерал-майор;

эксначальник Управления по развитию автоматизации Генштаба ВСУ, полковник;

директор частного общества – главный исполнитель контракта.

САП не указывает фамилий подозреваемых, однако, как сообщает издание "Слово и дело", среди них — бывший заместитель начальника Генштаба Радион Тимошенко и эксначальник войск связи ВСУ Владимир Рапко.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

О системе "Дзвін"

"Дзвін" разрабатывали как автоматизированную систему управления и контроля боевыми действиями на стратегическом, оперативном и частично тактическом уровнях.

Система должна была работать в полуавтоматическом и автоматическом режимах, генерируя документы боевого управления, создавая и отслеживая картографическую информацию, предоставляя исчерпывающие данные о собственных войсках, их обеспечении, разведданные противника, а также осуществлять расчеты соотношения сил и средств для различных сценариев применения.

Напомним, ранее НАБУ подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции о совершении преступления главой Минобороны Рустемом Умеровым по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением из-за скандала с назначением директора "Агентства оборонных закупок".