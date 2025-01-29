Против министра обороны Умерова возбудили уголовное производство: в чем обвиняют

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции о совершении преступления главой Минобороны Рустемом Умеровым по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением из-за скандала с назначением директора "Агентства оборонных закупок".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По результатам рассмотрения заявления принято решение в порядке статьи 214 УПК Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве от 27.01.2025 с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 364 УК Украины", — НАБУ по запросу информагентства.

В то же время, в бюро отметили, что не могут сообщить о том, что стало основанием для открытия дела, какие обстоятельства изучаются и имеет ли Умеров процессуальный статус по этому делу, учитывая ч. 1 ст. 222 Уголовного процессуального кодекса (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования).

Заметим, в части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины говорится о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, «Центр противодействия коррупции» подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро на министра обороны Рустема Умерова после того, как он решил не продлевать контракт с главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

Там убеждены, что закон определяет перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе Минобороны, и «не предоставляет министерству прав на узурпацию полномочий».

Скандал вокруг АОЗ

Напомним, 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который перед этим решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год , несмотря на несогласие министерства .

"Директором АОЗ будет назначен Арсена Жумадилова. В этом году у АОЗ и ДОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум», – подчеркнул Умеров.

25 января Агентство оборонных закупок сообщило, что, несмотря на решение министра обороны Рустема Умерова, продолжит свою работу под руководством Марины Безруковой.

В свою очередь общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны призвал СНБО и политическое руководство государства "немедленно вмешаться" в ситуацию с директором Агентства оборонных закупок.

"Мы считаем, что возникший скандал или не имеет рациональных причин и объяснений, или эти причины ни разу не были публично прокоммуникованы ни одной из сторон. Взаимные обвинения сторон выполняют какую угодно задачу, кроме задачи решать проблемы и помогать обороне Украины", — говорится в заявлении.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.