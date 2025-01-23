Минобороны не согласовало продление контракта с директором Агентства оборонных закупок Безруковой

Министерство обороны Украины не согласовало решение наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с действующим директором Мариной Безруковой.

Об этом сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко.

Она отметила, что 21 января наблюдательная, ознакомившись с предоставленными Минобороны документами, приняла решение продлить контракт, а 22 января пришло несогласие от Минобороны.

Николаенко напомнила, что уже месяц идет борьба за уставы наблюдательных советов, в контексте того, кто должен принять окончательное решение о назначении.

По ее словам, решению наблюдательного совета о продлении полномочий Безруковой предшествовали несколько встреч наблюдательного совета с представителями Минобороны, на последней из которых оборонное ведомство передало свои оговорки.

Николаенко подчеркнула, что во время продления полномочий руководителя АОЗ действовала в пределах своей исключительной компетенции, в то время как несогласование этого решения Минобороны превышает законные полномочия министерства и нарушает закон.

Кроме того, по ее мнению, если у Минобороны есть обоснованные претензии к Безруковой, то их давно следовало озвучить официально.

Кто такая Марина Безрукова

В конце января 2024 года Марину Безрукову назначили директором АОЗ.

Безрукова – магистр по финансам (КНУ им. Тараса Шевченко (2001)), специалист по правоведению (КНУ им. Тараса Шевченко (2007)), магистр управления бизнесом – MBA (Киевская школа экономики (2020)).

С января 2017 работала в НЭК "Укрэнерго" на должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д.

Имеет более 20 лет опыта в управлении цепями поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.