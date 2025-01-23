Міноборони не погодило продовження контракту з директоркою Агенції оборонних закупівель Безруковою

Міністерство оборони України не погодило рішення наглядової ради Агентства оборонних закупівель щодо продовження контракту з чинною директоркою Мариною Безруковою.

Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

Вона зауважила, що 21 січня наглядова, ознайомившись з наданими Міноборони документами, ухвалила рішення продовжити контракт, а 22 січня прийшло непогодження від Міноборони.

Ніколаєнко нагадала, що вже місяць іде боротьба за статути наглядових рад, в контексті того, хто ж має ухвалити остаточне рішення про призначення.

За її словами, рішенню наглядової ради про продовження повноважень Безрукової передували кілька зустрічей наглядової ради з представниками Міноборони, на останній із яких оборонне відомство передало свої застереження.

Ніколаєнко підкреслила, що під час продовження повноважень керівника АОЗ діяла в межах своєї виключної компетенції, тоді як непогодження цього рішення Міноборони перевищує законні повноваження міністерства та порушує закон.

Крім того, на її думку, якщо Міноборони має обґрунтовані претензії до Безрукової, то їх давно слід було озвучити офіційно.

Хто така Марина Безрукова

В кінці січня 2024 Марину Безрукову призначили директором АОЗ.

Безрукова – магістр з фінансів (КНУ ім. Тараса Шевченка (2001)), спеціаліст з правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка (2007)), магістр управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки (2020)).

Із січня 2017 року працювала в НЕК "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо.

Має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка).

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.