Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт із чинною директоркою

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України вирішила продовжити контракт із чинною директоркою Мариною Безруковою.

Про це повідомляє Агенція оборонних закупівель.

Зазначається, що члени Наглядової ради прийняли одноголосне рішення про подовження контракту з чинним директором АОЗ терміном на один рік.

Також вони одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Відповідний аудит має охоплювати:

оцінку фінансової звітності;

аналіз управлінських та операційних процесів;

перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;

перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.

"Зі свого боку Агенція надасть усю необхідну документацію та максимально сприятиме у проведенні комплексного аудиту", - наголошують в АОЗ.

Хто така Марина Безрукова

В кінці січня 2024 Марину Безрукову призначили директором АОЗ.

Безрукова – магістр з фінансів (КНУ ім. Тараса Шевченка (2001)), спеціаліст з правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка (2007)), магістр управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки (2020)).

Із січня 2017 року працювала в НЕК "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо.

Має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка).

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.