Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

+0,01

EUR

43,64

+0,14

Наличный курс:

USD

42,50

42,40

EUR

44,25

44,00

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт с действующим директором

Марина Безрукова
Марина Безрукова. Фото: АОЗ, facebook.com

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины решил продлить контракт с действующим директором Мариной Безруковой.

Об этом   сообщает   Агентство оборонных закупок.

Отмечается, что члены наблюдательного совета приняли единогласное решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ сроком на один год.

Они единодушно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

Соответствующий аудит должен включать:

  • оценку финансовой отчетности;
  • анализ управленческих и операционных процессов;
  • проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;
  • проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

"Со своей стороны Агентство предоставит всю необходимую документацию и будет максимально содействовать в проведении комплексного аудита", — подчеркивают в АОЗ.

Кто такая Марина Безрукова

В конце января 2024 года Марину Безрукову назначили директором АОЗ.

Безрукова – магистр по финансам (КНУ им. Тараса Шевченко (2001)), специалист по правоведению (КНУ им. Тараса Шевченко (2007)), магистр управления бизнесом – MBA (Киевская школа экономики (2020)).

С января 2017 работала в НЭК "Укрэнерго" на должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д.

Имеет более 20 лет опыта в управлении цепями поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.

Автор:
Светлана Манько