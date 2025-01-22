Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт с действующим директором

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины решил продлить контракт с действующим директором Мариной Безруковой.

Об этом сообщает Агентство оборонных закупок.

Отмечается, что члены наблюдательного совета приняли единогласное решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ сроком на один год.

Они единодушно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

Соответствующий аудит должен включать:

оценку финансовой отчетности;

анализ управленческих и операционных процессов;

проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;

проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

"Со своей стороны Агентство предоставит всю необходимую документацию и будет максимально содействовать в проведении комплексного аудита", — подчеркивают в АОЗ.

Кто такая Марина Безрукова

В конце января 2024 года Марину Безрукову назначили директором АОЗ.

Безрукова – магистр по финансам (КНУ им. Тараса Шевченко (2001)), специалист по правоведению (КНУ им. Тараса Шевченко (2007)), магистр управления бизнесом – MBA (Киевская школа экономики (2020)).

С января 2017 работала в НЭК "Укрэнерго" на должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д.

Имеет более 20 лет опыта в управлении цепями поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.