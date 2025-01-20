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В Украине утвержден госстандарт на использование БпЛА и спутниковых снимков для разминирования

В Украине утвержден госстандарт на использование БпЛА и спутниковых снимков для разминирования
Фото: Минобороны

Украина на уровне государственного стандарта нормировала использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и спутниковых снимков для обследования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Национальный орган стандартизации принял новый стандарт ДСТУ 8820-5:2024 "Противоположная деятельность. Процессы управления. Часть 5. Процессы высвобождения территорий "ленд-релиз".

Документ определяет основные принципы создания и функционирования системы разблокирования территорий, делая акцент на современных технологиях. В частности, внедрены усовершенствованные процедуры определения территорий безопасными после нетехнического и технического обследований и очистки их от взрывоопасных предметов.

Госстандарт также гармонизирует украинское законодательство с международными нормами Организации Объединенных Наций по противоминной деятельности (IMAS). Одна из задач документа – внедрение в Украине наилучшего международного опыта и повышение эффективности гуманитарного разминирования.

Над стандартом работали представители технического комитета по стандартизации вместе со специалистами Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

Работу над документом поддержали Женевский международный центр гуманитарного разминирования и ОБСЕ.

Добавим, с начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тысяч. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.

Автор:
Татьяна Гойденко