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С начала 2024 года Министерство обороны Украины официально зарегистрировало и разрешило использовать более 70 моделей БпАК
За первые полгода 2024 Министерство обороны Украины официально зарегистрировало и разрешило использовать более 70 моделей украинских беспилотных авиационных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Для сравнения, в прошлом году Министерство утвердило около 60 беспилотных авиационных комплексов разного назначения.
Беспилотные авиационные комплексы выполняют различные задачи, включая разведку вражеских позиций на линии столкновения и в тылу, корректировку артиллерийского огня, нанесение ударов по вражеской технике, укреплениям и складам боеприпасов.
Беспилотные авиационные комплексы выполняют различные задачи, включая разведку вражеских позиций на линии столкновения и в тылу, корректировку артиллерийского огня, нанесение ударов по вражеской технике, укреплениям и складам боеприпасов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также для стимулирования дальнейшего развития этой области процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ОВТ) упрощена до 10 дней.
Это позволяет оперативно закупать за средства государственного бюджета отечественные образцы ВВТ, прошедшие кодификацию, способствуя укреплению обороноспособности страны. обеспечивая армию современными и эффективными средствами борьбы.
В 1-м квартале Украина нарастила производство оружия на четверть
Украинская оборонная промышленность продемонстрировала значительный рост в первом квартале 2024 г., увеличив производство вооружения и боеприпасов в среднем на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Государственной службы статистики, в январе 2024 года объем производства оружия и боеприпасов вырос на 26,6% по сравнению с январем 2023 года. В феврале темпы роста ускорились до 29%. Хотя в марте наблюдалось некоторое замедление, производство все равно превысило показатель марта 2023 г. на 18,8%.
Сравнивая месячные показатели, в январе производство сократилось на 4% по сравнению с декабрем 2023 года, а в феврале – на 8,2% по сравнению с январем 2024 года. Однако уже в марте объемы производства несколько возобновились, превысив февральские показатели на 1,3%.